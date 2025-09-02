Stay up to date with notifications from The Independent

Trump afirma que EEUU realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela

Associated Press
Martes, 02 de septiembre de 2025 15:34 EDT
EEUU-VENEZUELA
EEUU-VENEZUELA (AP)

El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.

