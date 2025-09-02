Trump afirma que EEUU realizó un ataque contra un barco con drogas que partió de Venezuela
El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.
El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".
La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.
