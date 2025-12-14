Tras siglos de conflicto, los indígenas mapuches de Chile le temen al ascenso de la ultraderecha

Los mapuches, el grupo indígena más grande de Chile, han soportado siglos de lucha.

Primero se resistieron a la conquista por parte de los antiguos incas, y luego por los españoles. Lucharon mientras el naciente Estado chileno se anexaba sus territorios, y mientras el dictador Augusto Pinochet devastaba sus comunidades al poner fin a la propiedad colectiva, permitiendo la confiscación y venta de sus tierras a empresas forestales.

Ahora los mapuches —que constituyen aproximadamente el 12% de los 19 millones de habitantes de Chile— temen que un capítulo más violento en su historia esté por venir a medida que el país se prepara para elegir a su próximo presidente el domingo en una contienda inclinada hacia la extrema derecha.

“Yo creo que a Chile le hacen mal los extremos, sobre todo la extrema derecha, pero a nosotros como mapuches es peor”, le dijo la politóloga mapuche Karen Rivas Catalán, de 37 años, a The Associated Press desde su exuberante parcela de tierra, en la que deambulan gallinas. “Pensamos que nuestras cárceles van a estar con más mapuches”.

El favorito para ganar el domingo es José Antonio Kast, un exlegislador ultraconservador que promete deportar a cientos de miles de inmigrantes que carecen de estatus legal y otorgar poderes de emergencia al ejército y la policía para combatir la delincuencia.

Su rival, la comunista Jeannette Jara, que representa a la coalición gobernante, también ha adoptado un enfoque de combate a la delincuencia para atraer a los votantes.

Los mapuches están en la mira de una represión planificada

Un punto de inflexión para los mapuches pareció llegar en el levantamiento social de 2019, cuando manifestantes chilenos que exigían cambios en la economía de mercado adoptaron la bandera mapuche y dieron nueva vida a su causa. El presidente izquierdista Gabriel Boric llegó al poder prometiendo retirar a los soldados de sus tierras y reemplazar la Constitución de la era de la dictadura con una que consagrara sus derechos.

Pero Boric pronto volvió a desplegar al ejército. Grupos armados mapuches atacaron a las fuerzas de seguridad. El gobierno extendió un estado de emergencia. Los votantes rechazaron la propuesta de Constitución que habría introducido un cambio social radical.

El conflicto mapuche que hierve a fuego lento en las colinas ondulantes y los bosques verdes de la región sureña de la Araucanía es uno de los temas más delicados que enfrenta el próximo presidente de Chile.

Pero a diferencia de las elecciones presidenciales pasadas, las posibles soluciones al malestar apenas se han mencionado en una campaña centrada en los temores de los votantes ante el crimen organizado y la migración ilegal, excluyendo casi todo lo demás.

Cuando se ha mencionado a los mapuches, ha sido en el contexto de planes para una dura represión por motivos de seguridad.

“Vamos a usar todas las herramientas constitucionales, legales y administrativas; toda la inteligencia y la tecnología; toda la fuerza, los recursos para erradicar el terrorismo de la región,” señala la plataforma de campaña de Kast dada a conocer en septiembre.

Kast cerró su campaña el jueves en Temuco, una ciudad del sur ampliamente considerada la capital del pueblo mapuche. En un encendido discurso pronunciado detrás de un vidrio a prueba de balas, Kast dijo que la región de la Araucanía alrededor de Temuco estaba “golpeada por el miedo, por el terror, por el vandalismo”.

“Son unos cobardes, que atacan de noche, con el rostro cubierto, y que no perdonan nada, no respetan ni un derecho de nadie”, declaró el candidato sobre los milicianos mapuches que han llevado a cabo ataques de sabotaje contra soldados y empresas forestales, a las que consideran invasores de sus tierras ancestrales.

“Vamos a cerrar esa liga”, agregó, en medio de vítores y aplausos.

Durante años, la región ha estado bajo el control de la policía militarizada de Chile, a la que los mapuches acusan de usar fuerza excesiva.

La desconfianza del grupo hacia el Estado se ha profundizado en los últimos años, con escándalos que incluyen la muerte de civiles a manos de las fuerzas de seguridad, tales como los disparos en 2018 a un joven agricultor mapuche desarmado.

En un caso impactante, una unidad de inteligencia policial fue investigada en relación con un plan para fabricar pruebas con el fin de acusar falsamente a mapuches de actividades terroristas en 2017. El juicio contra los agentes de policía acusados está en curso.

El grupo indígena teme un regreso al conflicto de la era de la dictadura

Angelina Cayuqueo, profesora de lengua mapuche de 58 años de edad, siente que estas elecciones tienen una importancia crucial.

La consume “un miedo terrible” de que, si Kast gana, durante su gobierno su comunidad volverá a vivir los traumas de la brutal dictadura de Pinochet.

“Ya puede hasta pasar casi lo mismo que pasó con el gobierno de Pinochet, porque eso es lo que ellos pretenden”, manifestó mientras recogía cerezas en su tierra.

Durante tres candidaturas presidenciales previas, Kast expresó repetidamente su deseo de cambiar una ley que les permite a los mapuches recuperar sus tierras ancestrales, alegando que ello fomenta la violencia.

En su discurso de campaña más reciente, Kast minimizó los programas de restitución de tierras mapuches financiados por el Estado después de que Chile volvió a la democracia en 1990, considerando que es “expropiar”, algo que beneficia “a quien lo usurpa”, refiriéndose a los mapuches.

Aunque cientos de miles de hectáreas de tierra que habían sido entregadas a agricultores no mapuches y empresas forestales durante la dictadura fueron devueltas a los mapuches en las últimas décadas, el programa ha hecho poco para cambiar la pobreza endémica y la marginación del grupo.

“Para ellos no es justo que nosotros como mapuches recuperáramos nuestras tierras”, lamentó Cayuqueo. “Ojalá no existiera el pueblo mapuche en la historia”.

___

DeBre informó desde Santiago.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.