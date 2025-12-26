Trabajador cubano herido en choque de avión de UPS muere en Navidad; ya son 15 fallecidos

Un inmigrante cubano que se forjó una nueva vida trabajando en un depósito de desguace en Kentucky murió en Navidad por las quemaduras que sufrió en un choque de un avión de UPS, con lo que el número de muertos subió a 15, indicaron autoridades.

Alain Rodríguez Colina estaba en tierra cuando el avión de la empresa de paquetería, completamente cargado de combustible para un vuelo a Hawai, se estrelló el mes pasado contra negocios después de despegar del aeropuerto de Louisville, generando una enorme bola de fuego. El gobernador Andy Beshear y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmaron su fallecimiento a través de redes sociales.

"Que el recuerdo de Alain sea una bendición", declaró el alcalde el jueves por la noche.

Tres pilotos y varias personas más murieron después de que el motor izquierdo del avión se desprendiera durante el despegue el 4 de noviembre, y posteriormente se encontraron grietas en el lugar donde el motor se unía al ala, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville alberga el mayor centro de UPS para la distribución de paquetes.

Colina había trabajado desde 2023 en la empresa Grade A Auto Parts & Recycling, ubicada cerca, ascendiendo rápidamente al puesto de comprador de metales, indicó el propietario y director general Sean Garber en una entrevista telefónica el viernes. Colina acogió la cultura de la compañía y la vida en Louisville, e incluso se hizo aficionado al equipo de la Universidad de Kentucky. Su madre y hermanos vivían en la zona, y él tenía una hija en Cuba, comentó.

Los trabajadores del depósito de desguace han descrito las apresuradas maniobras para ayudar a los sobrevivientes después del accidente. Colina estaba con un cliente y un compañero de trabajo que murieron, señaló Garber. Colina logró salir, pero sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo, y los médicos no tenían muchas esperanzas de que se recuperara.

Se encontraba en coma inducido y nunca recuperó la conciencia. Su familia lo visitaba a menudo. Parecía que estaba comenzando a sanar, apuntó Garber, pero el jueves su estado de salud empeoró.

Colina era un buen hombre, agregó el directivo, con un gran corazón que se preocupaba por el negocio, los clientes y su familia.

"Él creía en la oportunidad que tuvo en Estados Unidos y realmente la aprovechó al máximo", agregó Garber. "Debería seguir con nosotros".

Previamente este mes, un abogado presentó dos demandas por muerte injusta que alegan que la empresa de paquetería siguió utilizando aviones viejos sin incrementar el mantenimiento más allá de lo programado regularmente. La demanda también nombra a General Electric, que fabricó el motor del avión. Tanto UPS como GE han dicho que no comentan sobre litigios pendientes, pero que la seguridad sigue siendo su máxima prioridad mientras colaboran en la investigación federal. Ese litigio no incluye a Colina.

Negocios locales y más de 90 personas afectadas por el choque, incluida la familia de Colina, planean presentar otra demanda en las próximas semanas, dijo el abogado Masten Childers III, cuyo bufete es uno de los dos que representan a esos demandantes.

"Alain luchó con fuerza", observó Childers. "El fallecimiento de Alain debe ser honrado haciendo que quienes son responsables de su muerte rindan cuentas".

La Administración Federal de Aviación ha dejado en tierra todos los MD-11 —el tipo de avión involucrado en el accidente—, los cuales sólo han sido utilizados para transportar carga durante más de una década.

