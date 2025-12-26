Zelenskyy afirma que sostendrá una reunión con Trump "en un futuro cercano"

Una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrirá "en un futuro cercano", aseguró el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el viernes, en una muestra de progreso en las conversaciones para poner fin a una guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania.

"No perdemos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano", escribió Zelenskyy en la red social X.

"Se puede decidir mucho antes de Año Nuevo", añadió.

El anuncio de Zelenskyy se produjo un día después de que tuvo una "buena conversación" con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Trump ha lanzado un amplio esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra, pero sus intentos han encontrado con demandas contradictorias de Moscú y Kiev.

Zelenskyy señaló el martes que estaría dispuesto a retirar tropas del oriente del país como parte de un plan para terminar la guerra, siempre que Moscú también lo haga y el área se convierta en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales.

Aunque la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo el jueves que ha habido "un progreso lento pero constante" en las conversaciones de paz, Rusia no ha dado indicios de que vaya a aceptar algún tipo de retirada del territorio que ha capturado.

De hecho, Moscú ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún mantiene en el Donbás, un ultimátum que Ucrania ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70% de Donetsk, las dos áreas que conforman el Donbás.

En el campo de batalla, los ataques con drones rusos en la ciudad de Mykolaiv y sus suburbios durante la noche del viernes dejaron a parte de la ciudad sin electricidad.

Por su parte, Ucrania señaló que el jueves atacó una importante refinería rusa con misiles Storm Shadow suministrados por Reino Unido.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que sus fuerzas alcanzaron la refinería de Novoshakhtinsk, en la región de Rostov, Rusia. "Se registraron varias explosiones. El objetivo fue alcanzado", escribió en Telegram.

El gobernador regional de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que un bombero resultó herido mientras combatía el incendio.

Los ataques ucranianos con drones de largo alcance sobre refinerías rusas tienen como objetivo privar a Moscú de los ingresos por la exportación de petróleo que necesita para continuar con su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana, buscando negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente en lo que los funcionarios de Kiev dicen es un intento de "usar el invierno como arma".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.