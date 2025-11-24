Aerolíneas venezolanas cancelan vuelos a Venezuela tras presuntos riesgos aéreos

Dos aerolíneas venezolanas anunciaron la cancelación o reprogramación de sus vuelos desde y hacia Venezuela, uniéndose a siete empresas aéreas internacionales que ya suspendieron sus operaciones. Esta decisión se produjo tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre los presuntos riesgos de volar en el espacio aéreo del país.

La aerolínea Estelar comunicó la suspensión de sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas para los días 24, 26 y 28 de noviembre, alegando “motivos operacionales” de su proveedor español Iberojet. Por su parte, Laser informó en Instagram la reprogramación de sus vuelos entre Caracas y Madrid desde el lunes hasta el jueves, también por “motivos operacionales”, sin especificar más detalles.

La FAA advirtió el viernes pasado a los pilotos que ejercieran “precaución” al volar sobre Venezuela. La agencia estadounidense justificó su aviso por el “empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” en la nación sudamericana.

VENEZUELA-SUSPENSIÓN VUELOS ( Foto AP/Ariana Cubillos )

La advertencia de la FAA se produjo en momentos de persistentes tensiones por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 80 personas han muerto.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Según la FAA, amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó a The Associated Press que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, mientras que la aerolínea Turkish anunció el domingo una suspensión del 24 al 28 noviembre.

ALAV indicó el sábado pasado que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo. El gremio instó a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.