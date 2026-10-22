Filme “Seis meses en el edificio rosa con azul” rompe con el silencio de una familia tras 30 años

El drama de una familia en México en los años 1990, que permaneció silenciado por tres décadas, se expresa en ficción y documental en el filme “Seis meses en el edificio rosa con azul” de Bruno Santamaría Razo.

Todo sucedió en seis meses que, a decir del cineasta, bastaron para “tocar” a todos los integrantes de la familia, incluyéndolo a él.

“No sabía por qué, no sabía cómo, pero sí como que después de seis meses vino una depresión, me volví medio anoréxico”, dijo en entrevista con The Associated Press. “Nació de una necesidad muy personal, de algo que tenía muy atorado en la memoria”.

La película se estrenó en la Semana Internacional de la Crítica de Cannes, donde estuvo nominada a la Cámara de Oro y a la Queer Palm. Es parte de la sección de largometraje mexicano en competencia del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Mezcla de documental y ficción, una necesidad

Santamaría Razo, quien previo a esta ópera prima de ficción ha dirigido los documentales “Margarita” y “Cosas que no hacemos”, decidió abordar ese periodo primero como un documental entrevistando a sus familiares y revisando todo tipo de archivos, incluyendo videos de una fiesta de cumpleaños infantil en la que su padre se disfrazó de mujer.

Pronto se dio cuenta de que de las entrevistas surgían contradicciones, que había huecos en la narración y que, si no hacía uso de su propia imaginación, difícilmente se podría contar la historia completa. Así comenzó a escribir el guion de ficción y a convocar a actores que interpretarían a su familia y a sí mismo.

“Empezamos a entender que había un diálogo en el tiempo”, dijo. “Un material filmado el presente con unas actrices y actores que están jugando al pasado. Ese diálogo que se genera ahí cubre 30 años de silencio de una familia que nos emocionaba mucho que la gente pudiera sentir”.

El elenco lo integran Sofía Espinosa en el papel de su madre, Lázaro Gabino Rodríguez como su padre y Jade Reyes como su versión de 6to de primaria. Teresita Sánchez, Valeria Venegas, Eduardo Gómez y Anuar Vera completan el reparto.

VIH en los años 90

Al padre del cineasta lo diagnosticaron con VIH en una década en la que esto generaba un miedo enorme. Como ejemplo, en la película se muestra un video de educación sexual animado, para niños de primaria, en el que el uso del condón es una regla básica.

“Sí, mi papá se despidió de nosotros cuando le dijeron que iba a morir”, recordó Santamaría Razo. “Le dijeron: ‘Tiene tres años de vida”.

Pero lo que vino después era algo que no se esperaba nadie. Tras meses de incertidumbre, les anunciaron que era un falso diagnóstico, una situación que también se retrata en la película mexicana de los años 90 “Sólo con tu pareja”, pero a diferencia de esa historia de ficción de Alfonso Cuarón, para la familia de Santamaría Razo no todo fue felicidad.

“Me sorprendió mucho que, a pesar de que hubo una celebración en la casa, después se separaran”, dijo Santamaría Razo sobre el impacto que tuvo esto en la relación de sus padres. “Eso no lo entendí, dije: ¿por qué? La buena noticia es lo que trajo el dolor”.

El temor ante el VIH y el sida que había vivido tan de cerca su familia también hizo que el cineasta dudara al revelar su orientación sexual, pues en esos años el estereotipo era que las personas homosexuales enfermaban.

“Crecimos con mucho miedo en la televisión, en la calle, en la escuela”, dijo Santamaría Razo, quien destacó que la generación de Reyes, quien es un actor queer, tiene mucha más libertad incluso para bailar o elegir la ropa que usan, incluyendo faldas y ombligueras para chicos.

“Yo habría querido hacer eso en mi vida. Quisiera hacerlo ahora y no me atrevo”, dijo.

Reyes, para quien este es su primer papel en cine, reconoce que la libertad que tiene su generación es producto de la lucha que personas LGBT comenzaron décadas antes.

“A veces hasta se nos olvida que seguimos teniendo que estar en la lucha, se nos olvida por el privilegio que tenemos de poder ser nosotres”, dijo usando lenguaje inclusivo. “Estas películas son muy necesarias para no olvidarnos de dónde venimos y lo que se tiene que hacer… nunca se ha eximido el odio. Yo he pasado odio y he pasado por discriminación”.

Un padre diferente

“Seis meses en el edificio rosa con azul” maneja con mucha sutileza al personaje del padre, no se le etiqueta como gay, bi o queer, simplemente se presenta como una persona.

“Quise jugar con eso en la película”, dijo el cineasta. “Hay un contexto que vivieron los hombres en los años 70 y 60 que hace que mi papá fuera señalado porque es un hombre muy distinto en su masculinidad. Sé que mi masculinidad, en los años 2000, fue también muy señalada … Y no sé cómo sea, con Jade no, pero otro tipo de complejidades siguen ocurriendo hoy en 2026”.

El cine dentro del cine

En esos años 90, en el barrio de Santamaría Razo también hubo un acontecimiento cinematográfico. Baz Luhrmann filmó “Romeo + Julieta”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, en una iglesia muy cerca de su casa. Santamaría Razo recrea escenas del rodaje en su película.

“Recuerdo mucho los helicópteros, recuerdo mucho que se decía que estaba Leonardo DiCaprio ahí, recuerdo mucho cuando vi la película”, dijo. “Esta iglesia para mí siempre ha sido así. Es mi iglesia, la iglesia de la esquina de mi casa. Ahí filmé ‘Margarita’”.