Se forma el huracán Vance en el Pacífico y se acerca a la costa de México

El huracán Vance se formó en el océano Pacífico y se está acercando a la costa occidental de México, informó el viernes el Centro Nacional de Huracanes.

Vance era un huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph), mientras se arremolinaba a unos 710 kilómetros (440 millas) al sur-suroeste de Acapulco, y podría convertirse en un huracán mayor de categoría 3 en las próximas horas, señaló el centro.

Se desplazaba hacia el norte-noroeste a cerca de 9 km/h (6 mph) y probablemente continuará en esa vía durante el fin de semana acercándose a la zona de Puerto Vallarta para el lunes.

Ha sido una temporada de huracanes intensa en el océano Pacífico, con tormentas formándose en cadena cerca de Hawai y México, mientras las condiciones de El Niño, agravadas por el calentamiento global, generan fenómenos meteorológicos inusuales, como las graves inundaciones y los tornados de esta semana que azotaron el suroeste de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.