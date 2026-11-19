El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió el jueves en Ecuador con el presidente Daniel Noboa para abordar temas como la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en seguridad.

El funcionario estadounidense indicó en su cuenta de X que en el encuentro con el mandatario ecuatoriano se reafirmó “nuestro firme apoyo a la lucha de Ecuador contra los narcoterroristas” y detalló que dialogaron acerca de “nuestro compromiso compartido de hacer frente a las amenazas narcoterroristas, fortalecer la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común”.

El gobierno de Ecuador aún no ha emitido comentarios acerca de la cita.

La visita de Hegseth se cumple en un contexto de cooperación de Estados Unidos que en los últimos meses ha entregado a Ecuador información, entrenamiento y hombres en el campo para luchar contra bandas del crimen organizado.

El secretario estadounidense llegó a Quito tras cumplir una agenda en Venezuela, donde restableció las relaciones militares, y en Colombia, donde propuso cumplir operaciones conjuntas y mejorar la estrategia contra el narcotráfico.

Desde hace más de cinco años organizaciones criminales ecuatorianas, asociadas con cárteles de Colombia y México, han desencadenado una espiral de violencia por el control de rutas y territorios de distribución de drogas.

También se produce a menos de dos semanas de las elecciones de medio período en las que el gobierno de Noboa —que se ha declarado aliado de la administración de Donald Trump— se someterá al escrutinio popular.

Ecuador integra el denominado Escudo de las Américas, una coalición hemisférica de seguridad impulsada por Trump y que fue lanzada en marzo para coordinar operaciones, compartir inteligencia y desplegar recursos militares para desmantelar cárteles y organizaciones criminales en el continente.

Para intentar frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos fuerzas de ese país han atacado lo que el gobierno de Trump dice que son lanchas que contrabandean drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos demandó esta semana al gobierno estadounidense alegando que militares de ese país atacaron su embarcación y los secuestraron tras identificarlos por error como narcotraficantes.