Avión militar con 125 personas a bordo se estrella en Colombia; hay al menos 77 heridos

Un avión militar de carga con 125 personas a bordo, la mayoría de ellas soldados, se estrelló poco después de despegar el lunes en el suroeste de Colombia, hiriendo al menos a 77 personas, informaron funcionarios del país sudamericano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en X que el “trágico accidente” ocurrió en Puerto Leguízamo, un municipio remoto de la provincia amazónica de Putumayo, que limita con Perú y Ecuador.

Imágenes compartidas en internet por medios colombianos muestran una nube negra de humo elevándose desde un campo donde se estrelló el avión, y un camión con soldados que se apresuraba hacia el lugar.

Carlos Fernando Silva, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, emitió posteriormente un video en el que dijo que 125 personas iban a bordo del Hércules C-130, incluidos 114 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

En un comunicado separado, la Fuerza Aérea dijo que al menos 77 personas fueron rescatadas del lugar del accidente con heridas, mientras continuaban las labores de rescate. Señaló que el avión estaba transportando a 110 soldados a otra ciudad de la provincia de Putumayo.

Medios de comunicación compartieron videos de soldados siendo trasladados rápidamente desde el lugar en motocicletas conducidas por residentes locales.

“En este momento no conocemos detalles” del accidente, declaró Silva. “Salvo que la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto". El comandante de la Fuerza Aérea agregó que se enviaron dos aviones, con 74 camas, a la zona para trasladar a los heridos de regreso a hospitales en la capital, Bogotá, y otros lugares.

El presidente Gustavo Petro escribió en X: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

Petro aprovechó el momento para promover lo que llamó su campaña de larga data para modernizar los aviones y otros equipos utilizados por las fuerzas armadas de su país, diciendo que esos esfuerzos han sido bloqueados por “dificultades burocráticas” y sugiriendo que algunos funcionarios deberían rendir cuentas. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, expresó el mandatario.

Sánchez escribió que el accidente: “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.