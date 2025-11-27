Dueño de Miss Universo pierde cargo de cónsul honorario tras investigación

El empresario mexicano y propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, está siendo investigado en México por presunto tráfico de armas y drogas, así como por robo de combustible. La cancillería de Guatemala informó el jueves que retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario.

Según la institución, desde octubre se evaluaba revocar la designación de Rocha debido a que la dirección del consulado honorario habría sido modificada “sin notificación ni autorización previa”. No obstante, la cartera indicó que la decisión “se agilizó debido a los sucesos recientes (la investigación judicial), por lo que se actuó de manera inmediata”.

Rocha fue nombrado cónsul honorario de Guatemala en Toluca en 2021, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

“Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural”, explicó la cancillería. El cargo de Rocha era voluntario y sin pago.

Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl "R". Un agente federal, que declaró en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente del caso, dijo a la AP que el investigado es Rocha.

La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo y la orden de arresto que emitió la víspera un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.