Tribunal de Bangkok emite orden de arresto contra copropietaria tailandesa de Miss Universo

Un tribunal en Tailandia informó el miércoles que ha emitido una orden de arresto para una copropietaria de la Organización Miss Universo en relación con un caso de fraude.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. No se presentó como se requería en un tribunal de Bangkok el martes. Dado que no notificó al tribunal sobre su ausencia, se consideró que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.

El tribunal reprogramó la audiencia para el 26 de diciembre.

Según el comunicado del tribunal, Jakkaphong y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Raweewat afirma que la inversión le causó una pérdida de 30 millones de baht (930.362 dólares).

JKN, con problemas financieros, incumplió los pagos a los inversores a partir de 2023 y comenzó procedimientos de rehabilitación de deuda con el Tribunal Central de Quiebras en 2024. La empresa dice que tiene deudas que suman aproximadamente 3.000 millones de baht (93 millones de dólares).

JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

Jakkaphong renunció a todos los cargos de la empresa en junio después de ser acusada por la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia de falsificar los estados financieros de la compañía en 2023. Ella sigue siendo su mayor accionista.

Su paradero sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia de Miss Universo, que se celebró en Bangkok a principios de este mes.

La competencia de este año estuvo marcada por varios problemas, incluyendo una reprimenda mordaz por parte de un organizador tailandés a Fátima Bosch de México, quien fue coronada Miss Universo 2025 el 19 de noviembre. Se informó que dos jueces se retiraron, con uno sugiriendo que había un elemento de manipulación en el concurso. Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea.

El lunes, JKN negó los rumores de que Jakkaphong había liquidado los activos de la empresa y había huido del país, pero no ha habido una reacción inmediata respecto a la orden de arresto. No se pudo contactar con ella para comentarios.

Jakkaphong es una celebridad bien conocida en Tailandia que ha protagonizado programas de telerrealidad y es abierta sobre su identidad como mujer transgénero.

