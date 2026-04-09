Presidenta encargada de Venezuela pide paciencia a los trabajadores y promete incremento salarial

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles paciencia a los trabajadores de los sectores público y privado, cuyos salarios durante mucho tiempo no les han permitido cubrir sus necesidades básicas, mientras su gobierno trabaja para mejorar la economía del país sudamericano.

En un discurso televisado a la nación, Rodríguez prometió a los trabajadores un aumento salarial el 1 de mayo. No reveló el monto, pero explicó que se implementaría de manera que se evitara el repunte inflacionario que siguió al último aumento del salario mínimo.

“Ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”, para evitar que el repunte de la inflación lo devore rápidamente, afirmó la mandataria encargada. “Conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, aseveró.

Muchos trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares el año pasado, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El salario mínimo mensual de Venezuela, de 130 bolívares (0,27 dólares), no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por las Naciones Unidas.

Muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos. El precio de una canasta básica de alimentos ha superado los 500 dólares, según el Observatorio.

Rodríguez anuncio la instalación de una Comisión para el Diálogo Laboral, integrada por representantes del gobierno, el sector privado, los trabajadores activos y pensionados “que nos permita visualizar un nuevo modelo” salarial y de seguridad social para Venezuela.

La gobernante, quien fue juramentada el 5 de enero dos días después de un operativo militar estadounidense que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, también anunció la creación de una comisión que se encargará de determinar “la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado”. Aclaró, sin embargo, que la industria de los hidrocarburos, propiedad del Estado, queda excluida de esa revisión.

“Quienes en sueño aspiran (a) la privatización, por ejemplo, de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) para entregarla... (a) transnacionales, sencillamente está equivocado y se encontrará con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos”, añadió.