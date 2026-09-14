Propietarios de tierras demandan para frenar planes de muro fronterizo en Texas

Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios en la región de Big Bend, en Texas, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la zona, están presentando una demanda para frenar los planes del gobierno de Trump de construir un muro y otra infraestructura fronteriza a través de esa remota parte del estado.

La demanda, presentada por Conserve Big Bend y con el respaldo de decenas de propietarios, llega mientras el gobierno intensifica un esfuerzo de 46.000 millones de dólares para cubrir los cerca de 3.210 kilómetros (2.000 millas) de la frontera sur con una combinación de muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies), barreras viales y tecnología destinada a impedir el ingreso de contrabandistas y migrantes.

En Texas, el esfuerzo se ha topado con numerosas demandas y la oposición bipartidista de alguaciles, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras.

Los funcionarios que respaldan el muro “están lamentablemente poco preparados para el avispero que agitaron porque no tenían idea de cuánto amamos este lugar”, declaró David Keller, un arqueólogo e historiador especializado en Big Bend que vive en la región.

“Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío”, expresó. “Es nuestro hogar”.

Como parte de sus esfuerzos para construir el muro, el gobierno ha esquivado numerosas regulaciones y leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, la arqueología o la vida silvestre, con el argumento de que existe una necesidad urgente de proteger la frontera de "un cuantioso ingreso de inmigrantes ilegales".

Pero la demanda anunciada el lunes sostiene que, en lo que respecta a la región de Big Bend, esa no es una descripción precisa. Citaron estadísticas históricas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que muestran cuán pocas personas cruzan la frontera en Big Bend en comparación con otras áreas a lo largo de la frontera.

Big Bend tiene alrededor de 804 kilómetros (500 millas): aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de la frontera con México desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero la región solo representó cerca del 1% de los arrestos, según las estadísticas de la demanda.

Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo un uso indebido de facultades otorgadas por el Congreso que permiten al secretario una amplia autoridad para esquivar regulaciones con el fin de construir muros fronterizos u otra infraestructura en áreas donde hay grandes cantidades de personas que intentan ingresar al país ilegalmente.

“Esa determinación es jurídicamente y fácticamente insostenible y carece de sustento”, escribieron los demandantes.

El litigio es el más reciente dentro de los esfuerzos por ralentizar o detener los planes del gobierno en Texas y en otros lugares.

La mayor protesta se ha producido por los planes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para el Parque Nacional Big Bend, que se encuentra en una esquina del extremo suroeste de Texas, donde el Río Grande separa a Estados Unidos de México.

La ubicación remota y agreste del parque, sus empinadas paredes de cañones de piedra caliza y las vistas de noches estrelladas atraen a visitantes de todo el mundo. El gobierno ha dicho en audiencias judiciales que aún no se han decidido planes definitivos sobre lo que se construirá en el parque, pero los planes hechos públicos hasta ahora han incluido la construcción de un nuevo camino, la instalación de tecnología de detección y barreras para impedir que vehículos crucen la frontera.

Cuando en agosto se vio a excavadoras despejando terreno en el parque, personas en todo el estado se indignaron. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, suspendió temporalmente la actividad relacionada con la construcción en el parque, pero muchos activistas y residentes locales quieren ver aún más cambios en los planes del gobierno.

Grupos indígenas estadounidenses han argumentado que la construcción les impide practicar su fe y está dañando importantes sitios religiosos, mientras que ambientalistas temen que el muro provoque inundaciones o impida la migración de animales.

Propietarios de tierras que han vivido y trabajado durante años a lo largo del Río Grande han cuestionado cómo alimentarán al ganado o regarán sus cultivos si no pueden acceder al río.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.