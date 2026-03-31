Presidente Paz denuncia que mafia internacional adulteraba el combustible importado por Bolivia

El presidente boliviano Rodrigo Paz denunció el martes que una mafia internacional que adulteraba combustible con vínculos en Chile, Paraguay y Argentina ha generado pérdidas a Bolivia por unos 150 millones de dólares.

El mandatario, acompañado por sus ministros en una rueda de prensa, relacionó con esa red el origen de un conflicto con los transportistas que denuncian que sus vehículos fueron afectados por gasolina de mala calidad.

La semana pasada los transportistas realizaron una huelga de dos días tras la que lograron el compromiso del gobierno de que se acelere un pago en compensación por los daños.

La red adulteró con agua y aceite usado el combustible que Bolivia importa principalmente desde los puertos de las ciudades chilenas de Arica e Iquique, dijo el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo en la misma conferencia. “De las cisternas sacaban el combustible y luego lo mezclaban”, agregó.

“Nos han querido sabotear. De esta manera estamos ganando la batalla contra la delincuencia y la corrupción. Bolivia vamos a cobrar, no como venganza, sino como justicia”, agregó Paz a la vez que agradeció la colaboración del gobierno chileno en la investigación.

El gobierno de Chile no se ha referido directamente al tema, pero Paz y el presidente chileno José Antonio Kast mantuvieron una videollamada en la que resaltaron la importancia de profundizar el trabajo conjunto para hacer frente al crimen organizado y resguardar de manera efectiva la frontera común.

En su cuenta red social X, Paz señaló que esta red "manipulaba el combustible para aumentar su volumen, generando un daño directo a las familias y al sistema”.

Paz explicó que mediante un operativo con autoridades chilenas se identificó y desarticuló a la estructura que adulteraba el combustible, pero no dio más detalles.

Bolivia atraviesa una crisis energética que la ha hecho más dependiente de la importación de combustibles. El país andino importa de sus vecinos un 86% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume.

A fines de diciembre Paz casi duplicó el precio del combustible al eliminar un subsidio aplicado durante casi dos décadas que significaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares al Estado.