Presidente de Ecuador denuncia supuesta incursión guerrillera colombiana y responsabiliza a Petro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó el miércoles que miembros de un grupo armado ilegal de Colombia incursionaron en territorio ecuatoriano y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro de esa supuesta acción.

El mandatario colombiano respondió desmintiendo el hecho e instó a su par ecuatoriano a encontrarse en la frontera.

El nuevo cruce entre Noboa y Petro se produce en medio de una profunda crisis diplomática y comercial que inició meses atrás y que mantiene a ambos países con sus embajadores ausentes tras un llamado a consultas.

Sin presentar pruebas ni dar detalles, Noboa escribió en la red social X que ha sido informado de “una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro”. No detalló la fecha, el lugar exacto ni qué guerrilla habría ingresado a territorio ecuatoriano, tampoco dio cuenta de la fuente.

The Associated Press solicitó información al Ministerio de Defensa, Cancillería y Ejército, sin recibir una respuesta de inmediato.

El mandatario ecuatoriano señaló que “cuidaremos de nuestra frontera” sin entregar detalles de las acciones que implicaría su afirmación y elevó el tono al increpar a Petro: “dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”.

La respuesta del gobernante colombiano no tardó en llegar y en la misma red social dijo a Noboa: “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios”.

“Deje de creer mentiras", añadió.

Noboa, un conservador millonario, y Petro — primer presidente de izquierda en la historia de Colombia — se han entrampado en un cruce de acusaciones en medio de una disputa comercial que inició en febrero con la imposición de aranceles mutuos.

Ecuador dio el primer paso acusando a su vecino del norte de no controlar la frontera común por lo que fijó una tasa de seguridad que inició en 30% y subirá desde el 1 de mayo al 100%. Colombia respondió con medidas similares, aunque no en la misma proporción, y suspendió la venta de energía a Ecuador.

En uno de los últimos episodios de la discordia, Noboa acusó a Petro sin exponer pruebas de tener supuestos nexos con grupos políticos relacionados al líder narcotraficante alias “Fito”, extraditado a Estados Unidos, lo cual fue negado por el gobernante colombiano que señaló que Ecuador está pasando al fascismo por supuestos casos de tortura.

La tensión en la relación bilateral también se agudizó luego que Petro llamó “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple prisión por casos de corrupción y al que concedió nacionalidad colombiana. Noboa rechazó el calificativo que, dijo, atenta contra la soberanía del país.