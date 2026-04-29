El hijo de un multimillonario asiático propone rescatar a los “hipopótamos de la cocaína” de Pablo Escobar

El hijo de un multimillonario indio se ofreció a acoger a 80 hipopótamos procedentes de Colombia, después de que las autoridades de ese país aprobaron un plan para sacrificar a estos animales, cuya población podría superar los 500 ejemplares en 2030 si no se interviene.

Los hipopótamos, considerados una especie invasora en Colombia, forman parte de una población de alrededor de 200 ejemplares que continuó reproduciéndose sin control. Son descendientes de animales introducidos ilegalmente en la década de 1980 por el narcotraficante Pablo Escobar para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, una extensa propiedad en un valle que contaba con pista de aterrizaje y funcionaba como su refugio.

Tras su muerte en 1993, la mayoría de los animales fue reubicada, pero los ejemplares conocidos localmente como “hipopótamos de la cocaína” quedaron en la zona debido a la dificultad para trasladarlos.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, solicitó formalmente al gobierno colombiano el traslado de los 80 animales a su centro de conservación, Vantara, ubicado en Jamnagar, en el estado de Gujarat, al oeste de India.

open image in gallery El narcotraficante llevó unos pocos hipopótamos a Colombia en los años 80; tras su muerte en 1993, quedaron libres en zonas pantanosas de Antioquia ( AFP/Getty )

Sin depredadores naturales y con abundante agua en los ríos de Colombia, los hipopótamos comenzaron a reproducirse con rapidez. De apenas cuatro ejemplares, la población superó los 100 y siguió en expansión.

A comienzos de este mes, el gobierno colombiano aprobó un plan para sacrificar parte de la población, después de que otros intentos de control, como la castración, resultaron demasiado costosos o poco eficaces.

En ese contexto, el empresario Anant Ambani, director del zoológico privado Vantara, envió una carta al Ministerio de Medio Ambiente para pedir la suspensión de la medida. En el documento, solicitó frenar el sacrificio de 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena y propuso trasladarlos a su reserva para su cuidado permanente.

Según la propuesta, el complejo contaba con unas 1.000 hectáreas y albergaba cerca de 2.000 especies, incluidos elefantes y tigres. El centro, que afirmaba acoger a más de 150.000 animales, enfrentó críticas por denuncias sobre el origen de algunos ejemplares y las condiciones de su traslado desde distintos estados de India.

Anteriormente, una coalición de organizaciones sudafricanas de defensa animal pidió a su gobierno investigar supuestas exportaciones de fauna hacia Vantara. A partir de una recomendación de la CITES, se planteó revisar el caso, pero la iniciativa se retiró tras objeciones de países como India, Estados Unidos, Japón y Brasil, que consideraron la medida prematura y señalaron la falta de pruebas de importaciones ilegales. Además, una investigación de la Corte Suprema de India el año pasado exoneró al proyecto.

El zoológico no abrió al público, pero recibió visitas guiadas de figuras como Lionel Messi, Bill Gates y Mark Zuckerberg. También contó con el respaldo del primer ministro Narendra Modi.

El complejo se ubicó en la zona industrial de Jamnagar, junto a la refinería de Reliance Industries, que el grupo describió como la mayor del mundo. En esa región, las temperaturas superaron los 38 °C en verano, lo que generó preocupación entre defensores de la fauna por el impacto del calor en algunos animales. Desde Vantara rechazaron las acusaciones de irregularidades.

Ambani insistió en que “Vantara tiene la experiencia, la infraestructura y la determinación para apoyar este esfuerzo, íntegramente en los términos de Colombia”.

Añadió: “Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni las circunstancias que enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si existe una opción segura y humana para salvarlos, debemos intentarlo”.

Colombia fue el único país fuera de África con una población de hipopótamos en libertad. Pablo Escobar mantuvo una pequeña manada en su rancho en el valle del río Magdalena, a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá. Tras su muerte, los animales quedaron libres y su número creció con rapidez.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia estimó que en 2022 había alrededor de 170 ejemplares en estado salvaje. Las autoridades ambientales consideraron que se trataba de una especie invasora que representaba un riesgo para comunidades rurales y ecosistemas locales, ya que competía por recursos con especies nativas como los manatíes de río.

La propuesta señaló que, si el gobierno colombiano la aprobaba, el traslado se realizaría “en estricta conformidad con los permisos, controles de bioseguridad y requisitos logísticos necesarios”.

Añadió que “en el centro de esta propuesta estaba la convicción de Vantara de que toda vida importa y de que existe una responsabilidad compartida de protegerla siempre que sea posible”.

En Colombia, activistas por el bienestar animal rechazaron con firmeza los planes de sacrificar a los hipopótamos y sostuvieron que merecían vivir. También advirtieron que recurrir a la violencia enviaba un mensaje negativo en un país marcado por décadas de conflicto interno.

Pese a los problemas que generaban, estos animales se convirtieron en un atractivo turístico y en una fuente de ingresos para comunidades cercanas a la Hacienda Nápoles, donde se organizaron excursiones para observarlos y se vendieron recuerdos temáticos.

Los hipopótamos también fueron una de las principales atracciones del antiguo rancho de Pablo Escobar, hoy transformado en parque temático tras su confiscación por el Estado. El lugar contó con piscinas, toboganes y un zoológico con especies africanas.

open image in gallery A dummy depicting the deceased drug lord Pablo Escobar is seen at the "Pablo Escobar" shop in Doradal, Antioquia department, Colombi

Al anunciar la decisión de sacrificar 80 hipopótamos, la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, afirmó: “Sin esta medida, es imposible controlar la población. Las proyecciones indican que para 2030 habría al menos 500 hipopótamos, con impacto sobre los ecosistemas y especies nativas como el manatí y la tortuga de río”.

“Actuamos con responsabilidad hacia nuestro ecosistema”, añadió.

En paralelo, el contexto económico global también entró en escena. Al 17 de abril, la fortuna de Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, alcanzó los 90.800 millones de dólares. Sin embargo, Gautam Adani, líder del Adani Group, lo superó como la persona más rica de Asia, con un patrimonio estimado en 92.600 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Traducción de Leticia Zampedri