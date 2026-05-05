Presidente de Costa Rica continuará en el próximo gobierno como ministro de dos carteras

El actual mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se mantendrá en el próximo gobierno como ministro de dos carteras, anunció el martes la presidenta electa, Laura Fernández.

Se trata de algo sin precedentes al menos desde la fundación de la Segunda República en 1949 y también podría tener implicaciones legales, según los críticos.

Fernández presentó al gabinete que le acompañará en el gobierno por los próximos cuatro años a partir del viernes. Además de la designación de Chaves para dirigir los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, muchos de los otros ministros y presidentes ejecutivos de instituciones de su administración se mantendrán en su cargo o simplemente cambiarán de cartera.

Fernández había aceptado regresar al cargo de ministra de la Presidencia en la administración de Chaves, luego de ganar la elección presidencial el 1 de febrero.

El ministro de la Presidencia en Costa Rica tiene entre sus principales funciones la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Además, Chaves también dirigirá la cartera de Hacienda, la cual ocupó durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

“Bienvenido a mi equipo, Rodrigo Alberto Chaves Robles, estoy segurísima que tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien", dijo Fernández a Chaves durante un acto en el teatro Melico Salazar en San José.

Durante su mandato, Chaves enfrentó dos intentos en la Asamblea Legislativa para retirarle su inmunidad legal como presidente: uno en septiembre de 2025 cuando fue acusado por la Fiscalía de presuntas presiones para favorecer a un exasesor con dinero de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El segundo intento fue en diciembre pasado, cuando fue el Tribunal Supremo de Elecciones el que pidió que se analizara el caso de Chaves, tras recibir acusaciones de presunta “beligerancia política”, que consiste en violar la prohibición que tienen los funcionarios públicos en Costa Rica de referirse a la política electoral o manifestar su apoyo a algún partido político.

Para levantarle la inmunidad, la Asamblea Legislativa necesitaba alcanzar una mayoría calificada con 38 de los 57 diputados, pero al no alcanzarse esa cantidad, las solicitudes no prosperaron.

Con su nombramiento, Chaves mantendrá el fuero legal tras asumir como ministro y no parece probable que pueda enfrentar otro intento de retiro de inmunidad en una Asamblea Legislativa en la que el oficialismo ahora es mayoría con 31 diputados.

El diputado opositor y jefe de fracción del Partido Frente Amplio, José María Villalta, criticó el nombramiento de Chaves como ministro de la Presidencia tras considerar que es una forma de que el hoy mandatario mantenga su inmunidad después de que termine su mandato.

“Pareciera estar más pensado para dar o mantener inmunidad a políticos cuestionados del gobierno saliente que para buscar un mejor funcionamiento de las instituciones”, señaló Villalta.

Otro nombramiento que llamó la atención es el del segundo vicepresidente, Douglas Soto, quien será el próximo embajador de Costa Rica ante el gobierno de los Estados Unidos, un estrecho aliado de la administración Chaves.

Fernández le encomendó seguir estrechando los lazos con Washington en materia de cooperación para el combate del narcotráfico. Costa Rica firmó un acuerdo reciente con Estados Unidos para recibir a deportados de ese país.