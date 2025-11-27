Presidente de Bolivia emplaza a Morales a salir de su feudo para abordar exigencias de cocaleros

El presidente de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, emplazó el jueves al exmandatario Evo Morales a abandonar su refugio en el centro del país andino si desea una reunión para abordar demandas de los cocaleros que dirige.

Morales (2006-2019) no ha salido desde hace un año de su feudo político, el Chapare. El exmandatario enfrenta una orden de detención por el caso de presunto abuso a una menor cuando era presidente por no presentarse a declarar ante la justicia.

“Qué venga a La Paz. Lo atenderá un ministro, lo recibirá la instancia que corresponda”, aseguró Paz tras salir de un evento público. “Pero que no haga de esto política”, acotó.

Morales no ha respondido de momento al emplazamiento formulado por Paz.

Los dirigentes de los cocaleros en Chapare llegaron el martes hasta el Palacio de Gobierno y dejaron al presidente una carta en la que solicitaron la reunión para abordar temas como las inundaciones en esa región y algunas demandas.

“Respetuosamente le estamos pidiendo que nos convoque a Rodrigo Paz para reunirnos mucho mejor en el Trópico (Chapare) para que vea la crecida de los ríos y sus afectaciones”, señaló la dirigente del sector Vilma Colque.

Paz pidió a Morales “humildad y que vuelva a lo terrenal”, en alusión a que salga de su feudo y que como dirigente visite al gobernante del país.

“Cuando yo fui alcalde nos hacía esperar hasta siete meses”, agregó. Paz fue acalde de la región sureña de Tarija.

Colque mencionó que si no reciben la convocatoria acudirán al vicepresidente Edman Lara, con quien el mandatario ha tenido diferencias.

Paz asumió el 8 de noviembre y le dio un giro al país con sus medidas económicas respecto a las políticas de los dos anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo, de izquierda. Paz s e ha acercado a Estados Unidos, ha normalizado las relaciones y ha anunciado el retorno de la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a la que Morales expulsó en 2008 y al embajador de ese país por presunto espionaje.

Los cocaleros dirigidos por Morales no se refirieron directamente sobre el tema, pero mencionaron que la coca está incluida entre las demandas que deben abordar con el actual mandatario. En octubre, tras el triunfo de Paz, los cocaleros expresaron su rechazo a un posible retorno de la DEA al país.