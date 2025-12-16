Ultraderechistas Kast y Milei estrechan lazos en visita a Argentina de mandatario electo chileno

En una muestra de la afinidad ideológica que los une, el ultraderechista presidente electo de Chile José Antonio Kast se reunió el martes en Buenos Aires con el mandatario argentino Javier Milei en su primer viaje al exterior luego de ganar la segunda vuelta electoral para impulsar la cooperación económica y lograr mayor coordinación en materia de migración y seguridad fronteriza.

Milei recibió en la casa de gobierno a Kast, titular del Partido Republicano que obtuvo 58,16% de votos respecto a la izquierdista Jeannette Jara, quien logró 41,84%. El conservador asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026 en un acto al que acudirá el mandatario argentino, según anunció el gobierno.

Al recibirlo en la Casa Rosada, Milei se fundió en un abrazo con Kast, palmeó su espalda y le dijo sonriente: “¡Felicitaciones, qué triunfazo!”, según las imágenes difundidas por un video oficial. Luego, el político chileno abrazó en un despacho a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, que afirmó “fue una alegría muy grande".

Ambos dirigentes se conocían de forma personal. Aunque ambos son conservadores —se oponen por ejemplo al aborto— Kast es un político convencional, alejado del modelo disruptivo de Milei.

Luego del encuentro, el mandatario electo chileno se acercó al vallado que separa el predio donde se alza la Casa Rosada de la explanada de la Plaza de Mayo para saludar a los periodistas y los conciudadanos que estaban allí apostados. Kast le pidió a los responsables de prensa que se apartaran para que pudiera hablar con sus simpatizantes. “Respeten a la ciudadanía que está conversando conmigo”.

Cuando se iba retirando, otros chilenos presentes profirieron insultos en contra del ultraderechista, con el que Chile dio un giro político a la derecha más extrema desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). El presidente electo se ha mostrado condescendiente con esa época de represión ilegal en su país. Ha dicho que no descarta apoyar un proyecto en el Congreso que propone reducir las penas de presos con enfermedades terminales o mayores de 80 años —lo que incluiría a gran parte de los encarcelados por violaciones a los derechos humanos en el régimen militar—.

Después de entrar al avión que lo traía a Argentina, Kast posteó en X “embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.

El gobierno argentino destacó en un comunicado que la elección de Argentina como primer destino internacional de Kast da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral.

Señaló que en este encuentro, ambos trazaron una hoja de ruta para después de marzo y “establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía”.

Sin dar más detalles, el comunicado indicó que “los principios rectores” que guiarán esta nueva etapa de la relación bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”.

Las promesas de Kast de terminar con los cada vez más violentos hechos delictivos, deportar a los miles de inmigrantes indocumentados y mejorar la maltrecha economía sellaron su victoria en el balotaje.

Antes de pisar suelo argentino, el mandatario electo dijo a medios de prensa de su país que para Chile es clave tener buenas relaciones con sus vecinos, en particular con el que comparte la frontera más extensa y “ver cómo potenciar nuestro comercio exterior y también la prestación de servicios”.

Kast destacó el poderío de Argentina en el área agrícola ganadera y su progresivo desarrollo minero. “Es relevante porque nuestros puertos pueden ser un buen camino de salida para los productos argentinos, siendo ventanas al Pacífico”.

El ultraderechista ha apoyado sin ambages el modelo ultraliberal de Milei, que incluye un fuerte ajuste fiscal.

Durante su jornada en Buenos Aires, se reunirá con empresarios de la industria, energía e infraestructura y representantes de la banca.