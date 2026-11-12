Cuatro personas baleadas en vecindario Logan Circle de Washington

Cuatro personas fueron baleadas en un vecindario de moda cerca de la Casa Blanca en Washington, informaron las autoridades el jueves.

Los tiroteos se reportaron en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) al norte de la Casa Blanca. El agente de policía Nathan Clarke indicó que por el momento no hay más detalles disponibles, incluida la ubicación exacta del tiroteo.

La policía insta a la gente a evitar el área de la cuadra 1500 de la calle 15. La cuadra incluye un centro de acondicionamiento físico VIDA, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods. Gran parte de la cuadra fue acordonada. Las escuelas cerca fueron puestas en confinamiento.

Las calles alrededor del área también fueron bloqueadas durante una masiva respuesta policial a la escena. La Oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que envió agentes para ayudar.

En agosto de 2025, un exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido a primera hora de un domingo por la mañana en el vecindario de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaban robarle el auto a él y a una mujer, informaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir a las autoridades locales e impuso control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de miembros de la Guardia Nacional para reducir el crimen. Ese despliegue continúa hoy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.