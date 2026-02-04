Presidenta encargada dice que en calma y con madurez Venezuela se repone de ataque de EEUU

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó el martes que Venezuela "ha transmutado" en tranquilidad y se repone de la “agresión” sufrida el 3 de enero, cuando Estados Unidos en un audaz operativo militar depuso y capturó al expresidente Nicolás Maduro.

En lugar de una situación de caos tras ese acontecimiento “el pueblo venezolano con una gran madurez… se repuso del ataque”, señaló, al tiempo que afirmó que su gobierno dio pasos importantes que apuntan al deshielo de las relaciones con Estados Unidos, la aprobación de leyes para impulsar la economía del país. El gobierno también anunció un proyecto de Ley de Amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos.

“Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ese debe ser el camino. Tenemos que trabajar con respeto para superar nuestras diferencias”, aseveró en declaraciones a medios estatales.

Aunque Rodríguez criticó vehementemente la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, desde que asumió el cargo ha promovido la reanudación de los lazos diplomáticos.

En ese sentido, la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, se reunió el lunes con la presidenta.

Tras ese encuentro, la diplomática estadounidense afirmó que fue una oportunidad para “reiterar las tres fases que el @SecRubio (el secretario de Estado Marco Rubio) ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, indicó Dogu a través de la cuenta oficial de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en la red social X.

El encuentro se produjo dos días después de que Dogu arribó a Caracas con miras a la reapertura de las misiones diplomáticas en ambos países, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales.

Ambos países rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

La Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista, por iniciativa de Rodríguez aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que reduce significativamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abriría el sector a la inversión extranjera.

El gobierno de Trump ha dicho que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que busca garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

“El país está en calma, el país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional que es pedir la libertad del presidente Maduro” y su esposa, Cilia Flores, dijo Rodríguez.

Tras su captura, Maduro fue trasladado a territorio estadounidense y el 5 de enero compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró no culpable.