Preparativos para visita de León XIV incluyen helicóptero ambulancia que acompañará su gira en Perú

La reciente operación pulmonar a la que se sometió León XIV generó ajustes preventivos en el tema de salud que se implementarán durante su programada visita de noviembre a Perú, que incluyen el uso de un helicóptero equipado como ambulancia y centros hospitalarios preparados ante cualquier eventualidad, se informó el martes.

Hasta ahora, la planificación de todo el cronograma de la visita del Santo Padre en Perú sigue su marcha, dijo el sacerdote y secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton.

“Lo que sí ha pedido Roma es el tema de planificación en el tema de salud", afirmó Bytton en una conferencia de prensa con periodistas internacionales. Añadió que un helicóptero militar peruano con equipos médicos acompañará al papa en su recorrido por las ciudades de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

La primera gira de León por Sudamérica también incluye a Argentina y Uruguay.

El domingo, el Papa agradeció a miles de fieles en la plaza de San Pedro que rezaron por él luego que la semana pasada se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

León añadió que tras su operación reanudará “gradualmente” sus actividades "siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”.

Aún están en curso pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados. Los resultados, junto con detalles de la composición molecular y genética del tumor, ayudarán a los médicos a determinar si el papa necesita tratamiento adicional. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia, o terapia oral dirigida basada en las características genéticas del tumor.

Bytton añadió que en Perú se tiene una lista de hospitales preparados en cada ciudad que será visitada por León, también tienen un ascensor disponible que podría ser usado por el papa para subir o bajar por más de una decena de escalinatas que llevan desde la plaza mayor de Lima hasta la catedral de Lima.

Robert Prevost tiene programado su primer viaje por Sudamérica entre el 6 y 17 de noviembre donde visitará Uruguay, Argentina y Perú. En esa gira tendrá que realizar una docena de vuelos y trayectos en helicóptero a grandes altitudes, entre ellas a la ciudad peruana de Santa Cruz de Succhabamba a 2.035 metros de altitud. Las visitas del papa también incluyen Cusco, la capital del Imperio Inca, a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Prevost vivió unos 22 años en Perú hasta 2023 cuando fue llamado al Vaticano por Francisco para ejercer un cargo clave. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo, una ciudad de la costa norte de Perú, a 700 kilómetros de Lima. Santa Cruz de Succhabamba es una ciudad que también se encuentra dentro de la diócesis de Chiclayo.

Pese a que los católicos en Perú han disminuido desde 98,5% en el censo de 1940 hasta 76% en el censo de 2017, la llegada de Prevost ha despertado interés. Se están construyendo estatuas y algunos negocios fabrican camisetas, dulces e incluso una cafetería ofrece el rostro del papa en sus tazas de capuchino.