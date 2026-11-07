Poderosa pandilla haitiana contacta a grupo gubernamental de desarme

Una de las pandillas más poderosas de Haití informó el viernes que se comunicó con una agencia gubernamental responsable de desmantelar grupos armados, con el fin de promover la “paz, la estabilidad y la reconciliación nacional”.

La pandilla 400 Mawozo le envió a The Associated Press un comunicado de tres páginas en el que subrayó que el “diálogo no es una capitulación”, sino más bien un “acto de responsabilidad patriótica para preservar vidas humanas”.

Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos han acusado a 400 Mawozo de violar, matar y secuestrar a personas, algo que la pandilla ha negado. El 1 de noviembre, su líder, Wilson Joseph, le dijo a la AP que le escribió al secretario general de la ONU y solicitó que la organización enviara una delegación a Haití para dialogar y mediar, en medio de temores de que la presencia de soldados salvadoreños pudiera intensificar aún más la violencia.

La pandilla, que se describe a sí misma como un grupo rebelde, indicó que planea participar en una manifestación pacífica más adelante este mes “con el fin de sentar las bases para un diálogo nacional y un proceso de negociación de paz”.

“El futuro de Haití no puede construirse únicamente sobre confrontaciones y operaciones militares”, declaró.

La Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Haití le dijo a la AP que una persona se comunicó con ellos en nombre del grupo armado, pero señaló que la comisión trabaja en coordinación con la oficina del primer ministro. “Para cualquier diálogo con grupos armados, debemos seguir la hoja de ruta propuesta por el gobierno”, expresó dicha comisión.

La carta fue compartida mientras la policía haitiana y fuerzas extranjeras continúan combatiendo a las pandillas, y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, anunció en la red social X el viernes por la noche que un líder pandillero fue abatido. No identificó al líder, pero un grupo local de derechos humanos confirmó que se trataba del jefe de la pandilla Nan Boston, conocido como Mathias. Nan Boston es uno de los grupos armados más pequeños ubicados en Cité Soleil, un barrio marginal de Puerto Príncipe controlado por bandas delictivas.

“¡Las pandillas no van a poder dormir!”, escribió el primer ministro en X.

La AP se comunicó con un portavoz de 400 Mawozo y preguntó si la pandilla está dispuesta a deponer las armas.

La persona, que habló a condición de guardar el anonimato porque no quiere ser identificada públicamente al abordar estos temas, respondió que la pandilla está dispuesta a entablar negociaciones de paz y que el desarme es un proceso.

Al preguntársele qué busca 400 Mawozo a cambio, la persona respondió que paz y el fin de lo que calificó como “injerencia internacional”.

La pandilla hizo el anuncio apenas semanas después de que El Salvador desplegara más de 2.000 soldados en Haití tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños de aviación, los cuales fueron atacados el 18 de octubre mientras se encontraban en lo profundo de territorio controlado por pandillas.

Naciones Unidas ha dicho que la mayoría del personal salvadoreño en Haití está operando fuera del marco de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, que trabaja con la policía y el ejército de Haití, así como con Vectus Global, la empresa privada de seguridad fundada por Erik Prince, el ex SEAL de la Infantería de Marina de Estados Unidos y fundador de la empresa de seguridad Blackwater.

La pandilla afirmó que considera que sería “beneficioso” si todas las “fuerzas militares pertinentes” suspenden las operaciones dirigidas a ciertas zonas, a la espera de la “apertura efectiva de un diálogo sobre paz y estabilidad”.

“Este periodo debería brindar una oportunidad para la distensión, la protección de las poblaciones civiles y la búsqueda de una solución política duradera”, escribió.

En su carta, 400 Mawozo dijo estar preocupado por publicaciones en redes sociales que “apuntan” a la vivienda de Joseph, más conocido como Lanmò Sanjou, especialmente comentarios atribuidos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Bukele respondió el viernes a una publicación en redes sociales en la que fue etiquetado y que presuntamente mostraba la casa de Joseph. Bukele escribió en lengua creole en X: “¿Dónde está esa casa? Dennos la dirección exacta y la destruiremos”.

En su misiva, la pandilla describió la vivienda de Joseph como “un símbolo de paz en el marco de su proceso de distensión”, e instó a “todas las partes a respetar las obligaciones internacionales relativas a la protección de civiles y de bienes civiles”.

La pandilla hizo referencia a ciertos artículos de los Convenios de Ginebra, así como a la Carta de Naciones Unidas.

El gobierno de El Salvador declinó hacer comentarios cuando la AP lo contactó el viernes por la noche.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.