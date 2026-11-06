Venezuela: Machado se reúne con familiares de presos por motivos políticos y exige su libertad

La líder opositora María Corina Machado se reunió el viernes con familiares de los presos por motivos políticos y activistas de derechos humanos que a las puertas de una cárcel exigen desde hace meses la libertad plena de los detenidos tras denunciar que las autoridades mantienen encarcelados a más de 400 personas pese a que en febrero entró en vigor una ley de Amnistía.

La Premio Nobel de la Paz, que retornó al país hace casi dos semanas tras más de 10 meses en el exilio, fue recibida en un improvisado campamento instalado por familiares de los detenidos en las inmediaciones de El Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, a unos 36 kilómetros al sureste de Caracas, que funciona como una prisión de máxima seguridad. Esta instalación alberga a decenas de personas, en su mayoría detenidos durante la administración del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), heredero político y sucesor del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Estos no son todos”, dijo Machado tras leer ante más de un centenar de familiares una lista parcial de personas detenidas que, según afirmó, datan de hace meses o hasta dos décadas por vinculaciones a sus actividades políticas. La opositora destacó que son muchos venezolanos y extranjeros “cuyos nombres desconocemos porque sus familiares han tenido miedo de reportarlo”.

“Hay muchos que están desaparecidos, son miles perseguidos, miles torturados; 23 presos políticos han fallecido en cautiverio al régimen desde el año 2015", acotó.

Familiares de quienes continúan presos han realizado vigilias y mantienen desde hace más de 300 días un campamento frente al Rodeo I.

“No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar obtenga libertad plena. Son todos, por eso estoy aquí”, indicó. “Justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide y garantías para que nunca más ocurra en Venezuela. Venezuela será libre. Cada uno de sus familiares y seres queridos será libre y habrá justicia”.

Aunque el oficialismo no reconoce la existencia de prisioneros por motivos políticos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó desde inicios de año la liberación de encarcelados y después con la vigencia de la ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero.

Rodríguez fue juramentada como presidenta en funciones el 5 de enero, dos días después de una audaz operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para que enfrentara cargos por narcotráfico.

El proceso de excarcelaciones, sin embargo, enfrenta críticas de familiares y organismos de derechos humanos locales y extranjeros que exigen la liberación de todos los prisioneros, así como transparencia e información detallada. Según cifras de Foro Penal, que vigila la situación de los presos en el país sudamericano, 322 personas permanecen detenidas por vinculaciones a sus actividades políticas.

El lunes, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió en Washington con el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco. Ambos “analizaron los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluidas reformas institucionales que sientan las bases para elecciones libres, justas y creíbles”, informó el Departamento de Estado en un resumen escrito de la reunión. Rubio también pidió la liberación de los presos políticos restantes de Venezuela.