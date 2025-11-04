Perú rompe relaciones con México por darle asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez

Perú anunció el lunes que rompió sus relaciones diplomáticas con México luego de afirmar que, en un acto de “injerencia” en los asuntos del país sudamericano, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum concedió asilo diplomático a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien está acusada del delito de rebelión.

La cancillería peruana declaró en un comunicado que, “en un acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptables” de México hacia Perú, “la embajada de ese país en Lima ha informado en la fecha que su gobierno ha concedido asilo diplomático a la señora Betssy Chávez Chino”. Antes de la difusión de ese texto, el canciller peruano Hugo de Zela había indicado que Chávez estaba siendo asilada en "la residencia de la Embajada de México en el Perú”.

A continuación, el presidente interino peruano, José Jerí, anunció en su cuenta en la red social X que, “con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.

En la noche, México defendió el asilo que otorgó a Chávez, y consideró que la decisión unilateral de Lima de romper relaciones es “excesiva” y “desproporcionada”.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano expresó que el asilo diplomático que concedió a la exprimera ministra peruana fue un “acto legítimo” que realizó en "pleno apego al derecho internacional... en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas)”, de la que tanto México y Perú forman parte, y resaltó que dar asilo “no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.

Expresó también que el asilo está apegado a la Constitución y leyes mexicanas, y negó que constituya una intervención en los asuntos internos de Perú.

“México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas”, señala el comunicado, en el que se sostiene que Chávez ha mencionado que ha sido objeto de “reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de la persecución política del Estado peruano” desde su captura en 2023.

Pese a la ruptura de relaciones, México dijo que “siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias”, y recordó los “históricos lazos de amistad” que unen a los pueblos de los dos países.

El incidente en torno a Chávez suma un nuevo capítulo a las deterioradas relaciones entre los dos países latinoamericanos.

La Fiscalía peruana acusa a Chávez, quien fue primera ministra del gobierno del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), de ser coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente derivó en su destitución.

La Fiscalía solicita para la exfuncionaria una pena de hasta 25 años de cárcel.

Sheinbaum no ha hecho declaraciones públicas sobre la decisión tomada por el gobierno de Jerí, quien asumió el poder de manera interina el 10 de octubre luego de que el Congreso —que él mismo presidía— destituyó a Dina Boluarte del poder ejecutivo, alegando incapacidad moral permanente.

En octubre, la presidenta mexicana, de tendencia izquierdista, ratificó su respaldo a Castillo, e insistió en que fue víctima de un “golpe de Estado”. Sheinbaum pidió que el expresidente peruano sea liberado “y que tenga un juicio justo”.

Pero la cancillería peruana señaló en el comunicado que desde “el fallido intento de golpe de Estado” que protagonizó Castillo, “el gobierno de México ha venido interfiriendo de manera inadmisible y sistemática en los asuntos internos del Perú, en manifiesta violación del principio de no intervención reconocido por el derecho internacional”.

Agregó que “la inaceptable posición” de México desde diciembre de 2022 se mantuvo “inalterable”, pese a que el gobierno del Perú en repetidas ocasiones exigiera el respeto a su soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos.

El canciller peruano señaló con anterioridad que el inicio del trámite de asilo por parte de México constituía un “acto poco amistoso”, que se suma a diferencias mantenidas con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el de Sheinbaum.

La esposa e hijos de Castillo están asilados en México, donde sus autoridades han mostrado simpatías por el exmandatario peruano.

El canciller De Zela precisó que la ruptura con México afecta vínculos bilaterales entre ambos países, complicando no sólo aspectos diplomáticos, sino también de cooperación a nivel regional. Sin embargo, puso de relieve que se mantienen las relaciones consulares, que son aquellas que se refieren a la protección de los ciudadanos de ambos países.

La Fiscalía de Perú había pedido al poder judicial que, como parte de una serie de reglas de conducta, la exprimera ministra no acudiera a ninguna embajada ni se reuniera con diplomáticos extranjeros mientras durara el proceso en su contra.

Chávez está en libertad con restricciones, luego de un fallo del Tribunal Constitucional de Perú que declaró nula la prolongación de una medida en su contra de prisión preventiva que estaba fuera de plazo.

Sin embargo, el proceso por rebelión continúa en curso, y el Ministerio Público mantiene abierto el riesgo de fuga como elemento central de su solicitud de prisión o de otras medidas más estrictas.