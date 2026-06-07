Parlamento boliviano aprueba ley para que el presidente declare estado de excepción ante protestas

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada del domingo una ley que reglamenta el estado de excepción ya votada en el Senado y remitió la norma al poder ejecutivo, que podrá aplicarla para frenar la ola de 37 días de protestas sociales que demandan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

La aprobación se dio horas después de que las fuerzas del orden, con el apoyo sólo de equipos antimotines, no lograran despejar una estratégica carretera en el oriente y debieron replegarse ante la arremetida de los manifestantes. Seis policías resultaron heridos de bala y otros 26 civiles fueron heridos, según fuentes médicas y de la policía.

Las protestas, que son más duras en La Paz, han dejado con escaso alimento, combustible y suministros básicos a la capital política boliviana. Varios sectores han demandado al mandatario que aplique el estado de excepción y saque al Ejército para controlar el orden público.

La norma autoriza al presidente del Estado a declarar el estado de excepción con el apoyo militar en todo o en parte del territorio mediante un decreto que debe aprobar después el poder legislativo, con el propósito de “preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado” en caso de “conmoción interna”. La norma permite suspender o limitar derechos relacionados con la seguridad, el orden público y la libre circulación.

Las acciones que realicen la policía y las Fuerzas Armadas “gozarán de presunción de legalidad”, según una de las disposiciones más debatidas.

El mandatario ha priorizado el diálogo con los movilizados y la apertura de “corredores humanitarios” en La Paz y ha evitado el uso de armamento en las fuerzas de seguridad para evitar posibles incidentes que agravarían el conflicto, según el gobierno. Los movilizados han rechazado negociaciones y se mantiene firmes en pedir la dimisión del gobernante.

El mandatario afronta duras protestas sociales desde que asumió el gobierno hace siete meses por parte de sindicatos rurales y urbanos aliados del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019). Paz ha culpado a Morales de alentar las protestas y éste ha sugerido una nueva convocatoria a elecciones nacionales como salida a la crisis.