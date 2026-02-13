Niñera brasileña recibe 10 años de prisión por plan para matar a esposa de su amante y otro hombre

Una niñera que conspiró con su empleador-amante para matar a su esposa y a otro hombre recibió una condena de 10 años el viernes.

Los fiscales habían recomendado la liberación inmediata de Juliana Peres Magalhães a cambio de que se declarara culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario por la muerte de Joseph Ryan en febrero de 2023. Ella testificó que mató a Ryan mientras Brendan Banfield apuñalaba mortalmente a su esposa, Christine, en el dormitorio de la pareja.

En cambio, la jueza impuso la pena máxima posible a la mujer, originaria de Brasil.

“Sé que mi remordimiento no puede traerles paz", dijo Magalhães a las familias de las víctimas. "Me perdí en una relación y dejé atrás mi moral y mis valores”.

La jueza principal del Tribunal de Circuito de Fairfax, Penney S. Azcarate, mostró poca clemencia.

“Dejemos algo claro: usted no merece nada más que el encarcelamiento y una vida de reflexión sobre lo que le ha hecho a la víctima y a su familia. Que pese mucho sobre su alma”, dijo la jueza.

Magalhães había permanecido en silencio durante meses antes de aceptar cooperar con los fiscales en el caso contra Brendan Banfield, quien fue declarado culpable por un jurado este mes de asesinato con agravantes por las muertes de su esposa y de Ryan. Los fiscales señalaron que continuaron su relación amorosa durante meses después de los asesinatos.

En el juicio de Banfield, Magalhães testificó que ella y Banfield, un agente del IRS, habían creado una cuenta a nombre de su esposa, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos, en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Ryan se puso en contacto con la cuenta y aceptó reunirse para un encuentro sexual que involucraba un cuchillo.

Magalhães contó que ella y Brendan Banfield llevaron al hijo de 4 años de la pareja al sótano y luego entraron al dormitorio, donde, según dijo, Brendan Banfield le disparó a Ryan y estaba apuñalando a su esposa en el cuello. Cuando vio que Ryan se movía, relató Magalhães, efectuó el segundo disparo que lo mató.

No fue arrestada sino hasta ocho meses después, y no habló con los investigadores durante más de un año, hasta que cambió de opinión a medida que se acercaba la fecha de su propio juicio.

El abogado de Banfield examinó minuciosamente los motivos de la ex au pair durante el juicio, al sostener que ella solo decía lo que los fiscales querían oír.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, su abogado y los fiscales acordaron poner fin a su tiempo tras las rejas en la audiencia de sentencia. La jueza aún podía rechazar ese acuerdo. En Virginia, el homicidio involuntario se castiga con hasta 10 años de prisión.

