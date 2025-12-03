México aumentará 13% el salario mínimo en 2026

México anunció el miércoles que el próximo año el salario mínimo aumentará 13%, con lo que se situará en 315,04 pesos por día, unos 15,75 dólares.

Así lo acordó la comisión tripartita conformada por representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas, indicó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia presidencial matutina.

El incremento, que entrará en vigencia el primero de enero del 2026, es levemente superior al que se aprobó para este año, que fue de 12% y llevó el salario mínimo diario a 279 pesos (unos 13,75 dólares). El salario mínimo actual alcanza para comprar 1,7 canastas básicas, que incluyen alimentos esenciales, productos de higiene y limpieza y artículos farmacéuticos básicos.

Asimismo, se aprobó para el 2026 un ajuste de 5% del salario mínimo diario para los trabajadores de la frontera de México con Estados Unidos que será de 440,87 pesos (unos 22 dólares).

El nuevo ajuste salarial sigue muy por debajo de los incrementos anuales que se aprobaron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que rondaron entre 15% y 22%.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el miércoles que el nuevo salario mínimo vaya a generar algún impacto sobre la inflación, que alcanzó en octubre una tasa anual de 3,57%.

Bolaños también informó que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios sobre un proyecto de reforma constitucional, que deberá aprobar el próximo año el Congreso, para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México, y prohibir la contratación de menores de edad.

Al respecto Sheinbaum señaló que el ajuste sería gradual y comenzaría en el 2027 con una reducción anual de dos horas hasta alcanzar en el 2030 las 40 horas a la semana.