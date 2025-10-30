El 1 de noviembre comienza el festival del Día de Muertos. Es una época de celebración y conmemoración de seres queridos que han fallecido y cuya alma ha emprendido un viaje espiritual hacia el más allá.

El festival, de dos días de duración, nace de la tradición del antiguo pueblo azteca de realizar rituales para rendir homenaje a quienes fallecieron. A lo largo de esos dos días, la gente se reúne y reza para enviarles sus buenos deseos a las almas de los difuntos.

También se realizan vigilias, fiestas y se decoran altares con los objetos personales y alimentos favoritos de los fallecidos con la intención de recibir su bendición y protección a cambio.

A continuación, te explicamos algunos aspectos que quizás no sepas sobre el Día de Muertos.

No es Halloween, y no debe generar miedo

Aunque la temática puede parecer perturbadora para muchos, quienes festejan este día tienden a utilizar los símbolos de la muerte con humor y cariño. En lugar de tenerle miedo, creen que la muerte es algo para celebrar.

El Día de Muertos en México a través de los sentidos Show all 5

La seriedad propia del día se acompaña con muchos adornos coloridos. El ambiente carnavalesco junto con las calaveras de azúcar son una representación de la creencia de que la muerte es simplemente una etapa más del ciclo vital.

Se celebra principalmente en México, pero también en muchas partes de América Latina

A pesar de que la festividad es conocida por celebrarse solo en México, las comunidades mexicanas presentes en todo el continente americano también festejan el Día de Muertos cada año.

Por ejemplo, en Filipinas, las familias suelen pasar la noche en cementerios jugando a las cartas y bebiendo.

También se celebra en Brasil, Ecuador y Belice, con sus propias variaciones.

Los colores de las calaveras y las pinturas del rostro tienen significados

El amarillo representa el sol y la unidad porque, bajo el sol, todos somos iguales.

El blanco representa el espíritu y la pureza.

El rojo representa la vida o, mejor dicho, la sangre de la vida.

El púrpura representa el duelo que atraviesan quienes pierden a seres queridos.

El rosa representa la felicidad.

Las flores, mariposas y calaveras se utilizan como símbolos

Se cree que el aroma del cempasúchil (una flor de la familia de las margaritas endémica de México) ayuda a guiar a los espíritus de los difuntos desde el cementerio hasta sus hogares. Por otro lado, se cree que las mariposas monarca representan el alma de quienes fallecieron, y las calaveras de azúcar son un símbolo del ciclo de la vida.

Traducción de María Luz Avila