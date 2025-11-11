El horror oculto de Cancún: fosa común revela 16 víctimas cerca de un complejo turístico

Las autoridades mexicanas descubrieron un cementerio clandestino cerca de un complejo turístico caribeño en Cancún, donde se encontraron los restos de al menos 16 personas.

El lugar se encuentra en la localidad de Leona Vicario, a 42 km al oeste de Cancún, informó el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar.

Agregó que quedan por examinar cinco puntos de “interés forense”, lo que podría elevar el número de víctimas.

Los restos óseos se encontraron en 10 lugares diferentes y estaban cubiertos de cemento y cal viva.

Hay más de 133.000 personas registradas como desaparecidas en México. La gran mayoría de ellas han desaparecido en las dos últimas décadas.

Es común que este tipo de entierros se descubran en otras partes del país, como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

No obstante, no son comunes en Quintana Roo, un estado conocido por su turismo.

Aún así, la región costera siempre ha tenido presencia del crimen organizado, ya que es una zona importante para la venta de drogas.

También ha sido un importante punto de entrada ilegal de inmigrantes.

Cancún es un importante destino turístico y recibió unos 10 millones de visitantes internacionales en 2024.

En abril de 2023, se encontraron ocho cadáveres tirados en un complejo, según CBS News.

En aquel momento, las autoridades dijeron que cinco de los cadáveres fueron encontrados en una obra abandonada, mientras que tres fueron hallados en una zona boscosa de las afueras de Cancún.

Tras el macabro hallazgo, las autoridades emitieron un comunicado en redes sociales, en el que exhortaron a la población a “no publicar y compartir en redes sociales noticias falsas que solo dañan la imagen de Quintana Roo”.

Un mes antes, en marzo de 2023, un turista estadounidense recibió un disparo en la pierna en la cercana localidad de Puerto Morelos.

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia de viaje ese mismo mes, en la que pedía a los turistas que “extremaran la precaución” en centros turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen.