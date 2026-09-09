México insiste en la reducción de aranceles en medio de la guerra comercial entre EEUU y Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó el miércoles de manera remota con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para evaluar el estado de las negociaciones que mantienen ambos gobiernos para reducir los aranceles impuestos desde el año pasado a varios productos mexicanos y solventar las 54 barrenas no arancelarias que reclama Washington a México.

El encuentro virtual que tuvo Sheinbaum con Lutnick se dio en medio de la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y Canadá, que escaló la víspera luego de que Washington anunció que prohibirá la importación de algunos productos lácteos y motocicletas y la mayoría de las bebidas alcohólicas canadienses.

Las tensiones amenazan el futuro del tratado comercial que tienen Estados Unidos, Canadá y México (el T-MEC), que está en revisión desde julio.

Aunque no se llegó a ningún acuerdo, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en su cuenta de X que la reunión entre la mandataria y Lutnick fue “cordial” y que “será muy útil para las negociaciones comerciales” con Estados Unidos. El secretario estadounidense tenía previsto viajar a la capital mexicana para reunirse en privado con Sheinbaum en el palacio de gobierno, pero a último momento canceló su visita por un problema con el avión en el que iba a viajar, informó la presidenta.

Ebrard indicó que viajará el jueves a Washington para seguir avanzando en las negociaciones que se vienen adelantando desde hace varios meses.

Previo al encuentro, Sheinbaum señaló en su conferencia matutina que México insistirá en que se “bajen los aranceles del acero, aluminio y autos porque además de que consideramos que es injusto está afectando a nuestra economía”.

Las autoridades mexicanas han centrado sus esfuerzos en los últimos meses en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que desde el año pasado Washington impuso a los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como a los camiones medianos y pesados que tienen un impuesto de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.

“Estamos buscando mejores condiciones comerciales”, dijo la presidenta al reconocer que su “límite” en las negociaciones será “la soberanía y aquello que consideramos que no debe ser negociable”, pero no ofreció detalles.

Sheinbaum lamentó las diferencias que han surgido entre Washington y Ottawa, y expresó que “ojalá se llegue a un acuerdo con Canadá porque creo que nos ayuda a los tres países”.

“Obviamente nosotros queremos que los tres países sigamos en un acuerdo comercial. Nos conviene a los tres”, añadió.