Masiva marcha de mineros en medio de paro por eliminación de subsidio a los combustibles en Bolivia

Una multitudinaria y ruidosa marcha de mineros congestionó el lunes las calles del centro de La Paz mientras se realizaban protestas en otras ciudades de Bolivia durante el primer día de un paro obrero para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz.

La policía cercó los ingresos a la plaza central donde está el Palacio de Gobierno en La Paz para impedir el ingreso de manifestantes. En la vecina ciudad de El Alto, juntas vecinales mantenían cortadas algunas avenidas y había cortes carreteros en rutas de seis de las nueve regiones, según la Administradora de Carreteras.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención", dijo Andrés Paye, dirigente minero a la prensa. "Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

Sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaban, mientras tanto, una masiva marcha en Cochabamba, la tercera ciudad del país andino y mantenían cortada dos rutas troncales en el oriente.

Aparte de esas protestas, el paro general —que fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB)— no había tenido aparentemente un impacto total en su primera jornada.

El gobierno pudo cerrar acuerdos el fin de semana con la mayoría de los sindicatos del transporte, por lo que desactivó la protesta y abrió negociaciones con otros sectores. El transporte era normal en La Paz, aunque en el sector urbano en Santa Cruz, la más poblada en el oriente, era escaso.

“No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio tras la reunión con autoridades.

Luis Paco, otro dirigente sindical, señaló a la prensa que "sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”.

Paz, quien asumió el 8 de noviembre, puso fin al subsidio a los combustibles que habían mantenido por más de 20 años los gobiernos de izquierda a un precio de 0,53 dólares por litro, pero las importaciones de gasolina y diésel, que anualmente llegaban a 3.000 millones de dólares, agotaron las reservas de divisas y agravaron la peor crisis económica que golpea a los bolivianos en cuatro décadas tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén económico.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, dijo el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

“Estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, señaló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Su colega de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que la eliminación del subsidio significa “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

En tanto, Paz decretó un aumento salarial del 20% que alcanza al 15% de la fuerza laboral, ya que el 85% está en el sector informal, mientras que mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento. Por su parte, los transportistas podrán importar autopartes sin aranceles.

Los sectores empresariales han respaldado las medidas, las cuales también han sido apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Paz busca atraer inversiones para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados", consideró el profesor en Ciencias Políticas, Carlos Cordero, en declaraciones a The Associated Press. "En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.