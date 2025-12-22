Ucrania ataca terminal petrolera, aviones y barcos dentro de Rusia

Las fuerzas ucranianas bombardearon una terminal de petróleo, un oleoducto, dos cazas a reacción estacionados y dos barcos en una serie de ataques en suelo ruso, dijeron funcionarios el lunes.

Los ataques son parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo detrás de la línea del frente, donde las tropas ucranianas, en inferioridad numérica, se esfuerzan por contener al ejército ruso después de casi cuatro años de guerra.

Los ataques también buscan socavar el intento del presidente Vladímir Putin de mostrar que Rusia está negociando desde una posición de fuerza militar en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que aún no han logrado un avance en puntos clave.

El asesinato de un general ruso con un coche bomba en Moscú el lunes -los investigadores sospechan que Ucrania estuvo detrás-, podría ser otro ejemplo de que Kiev elige objetivos sorpresa.

Las fuerzas ucranianas atacaron la terminal de petróleo Tamanneftegaz, un depósito de municiones y un sitio de lanzamiento para drones de ataque dentro del territorio ruso y el territorio ucraniano controlado por Rusia, dijo el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado el lunes.

Un oleoducto, dos muelles y dos barcos resultaron dañados en la región sureña de Krasnodar, y se desató un gran incendio, decía el comunicado, sin especificar qué tipo de armas se utilizaron en el ataque.

Agregó que un misil de fabricación ucraniana también alcanzó una base temporal de la 92ª Brigada de Barcos Fluviales de Rusia en Olenivka, en la península de Crimea, ocupada por Moscú.

Otro ataque por separado tuvo como objetivo un depósito de municiones en una porción controlada por Rusia de la región de Donetsk, con el objetivo de frenar el avance ruso allí, dijo el Estado Mayor General. También se golpeó un sitio de lanzamiento ruso para drones de ataque.

Partisanos ucranianos incendiaron dos cazas a reacción rusos en una operación el domingo por la noche en una base cerca de Lipetsk, una ciudad en el oeste de Rusia, según la inteligencia militar de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo solo que sus fuerzas derribaron 41 drones ucranianos durante la noche, tres de ellos sobre la región de Krasnodar.

Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron apuntando al sector energético de Ucrania, con el objetivo de privar a los civiles de calefacción y agua corriente durante el gélido invierno. Rusia ha intentado dejar sin energía a Ucrania a lo largo de la guerra. Kiev dice que esta táctica busca convertir el invierno en arma.

La infraestructura energética en cinco regiones fue atacada durante la noche, dijo el Ministerio de Energía de Ucrania.

Rusia atacó a Ucrania con 86 drones durante la noche, dijo la fuerza aérea de Ucrania. Las fuerzas ucranianas frenaron 58 de ellos, afirmó.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.