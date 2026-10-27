Más de 30 víctimas de grupo disuelto Sodalicio piden reunión a León XIV durante su visita a Perú

Más de tres decenas de víctimas del disuelto grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana pidieron el lunes al papa León XIV una reunión para que los escuche en su próxima visita a Perú programada entre el 11 y 16 de noviembre en su primera gira por Sudamerica que incluye a Uruguay y Argentina.

En una carta publicada en las redes sociales indicaron que un “encuentro con las víctimas sería una valiosa señal de cercanía, reconocimiento y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas”.

“Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar”, se añadió.

Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio en el año 2000 y presidente fundador de una red de sobrevivientes de todo tipo de violencia en entornos de fe en Perú, informó en su cuenta de X que la carta fue entregada el lunes en la sede diplomática del Vaticano en Lima.

“El nuncio (apostólico) Paolo Rocco Gualteri ha recibido ya cartas anteriores y no ha movido un dedo”, comentó Escardó. Añadió que junto a la Conferencia Episcopal de Perú y al Arzobispado de Lima “callan en todos los idiomas sobre el caso Sodalicio y la búsqueda de justicia, sanidad y prevención”.

“Estamos hartos de esta situación y la hemos llevado directamente a Roma, donde esperamos que no sigan ahondando el escándalo con el mismo silencio que aquí”, dijo Escardó en su cuenta de X.

The Associated Press buscó comentarios de la Conferencia Episcopal de Perú y la Nunciatura Apostólica en Lima, pero no obtuvo una respuesta al momento. Juan Bytton, el secretario para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, dijo la semana pasada a la AP que el el Santo Padre no ha descartado ni confirmado reuniones con víctimas del Sodalicio.

En 2015, los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, donde expusieron las prácticas abusivas del Sodalicio. El libro impulsó que el entonces papa Francisco enviase una misión especial para investigar al grupo ultraconservador en 2023.

Antes de su muerte en 2025, el papa Francisco disolvió al Sodalicio tras la investigación vaticana que reveló abusos sexuales por parte de su fundador el laico Luis Fernando Figari. También halló mala gestión financiera de sus líderes y abusos espirituales cometidos por algunos de sus principales miembros.

Tras la muerte de Francisco y el inicio del pontificado de León XIV — el estadounidense Robert Prevost que fue obispo en Perú — víctimas de abusos del Sodalicio contaron a la AP en Lima que Prevost fue uno de los escasos líderes de la Iglesia peruana que los había escuchado y apoyado.

Pero en la carta del lunes las víctimas del Sodalicio, fundado en 1971, indican que no perciben “avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas".

En mayo el Vaticano envió una comisión a Perú para recoger testimonios de víctimas de abusos del Sodalicio. Jordi Bertomeu, comisario de la disolución del Sodalicio, dijo en mayo a periodistas en Lima que estaba "en marcha” el traslado de toda información del caso a la justicia estadounidense. No dio detalles.

Además de Lima, León XIV tiene previsto visitar las ciudades peruanas de Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba.