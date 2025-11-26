Expresidente de Perú Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Un tribunal peruano condenó el miércoles a Martín Vizcarra, expresidente del país, a 14 años de prisión por corrupción, inhabilitándolo además por nueve años para ejercer cargos públicos. La sentencia es de cumplimiento inmediato, lo que significa su ingreso a prisión.

La corte determinó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

Se le imputaba haber aceptado unos 611.000 dólares en sobornos de constructoras. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años.