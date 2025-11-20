Expresidente Vizcarra de Perú se declara inocente en su alegato final durante juicio por corrupción

El expresidente peruano Martín Vizcarra se declaró inocente el jueves durante el alegato final ante los magistrados que lo juzgan por un caso de presunta corrupción cuando era gobernador en 2014.

“Soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo”, dijo Vizcarra, de 62 años, en una sala judicial hasta donde llegaban los gritos de apoyo de sus simpatizantes que se encontraban en el exterior. “Nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga”, añadió el exmandatario (2018-2020).

En el juicio, que comenzó en 2024, Vizcarra está acusado de haber recibido en 2014 unos 611.000 dólares en sobornos mientras era gobernador de la región Moquegua para favorecer a constructoras locales en licitaciones de obras públicas. Dos empresarios aseguraron durante el proceso que le pagaron para conseguir contratos.

La fiscalía ha solicitado 15 años de cárcel para Vizcarra por el delito de cohecho y nueve años de impedimento para ejercer cargos públicos.

Las investigaciones contra Vizcarra empezaron durante su mandato en 2020 y el 9 de noviembre de ese año dieron paso a que el Parlamento lo destituyera por “incapacidad moral permanente”.

En 2021 Vizcarra fue elegido como el congresista más votado, pero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en tres ocasiones por el Parlamento. Su hermano mayor Mario Vizcarra se postulará a la presidencia en 2026 por el partido Perú Primero y ha señalado que el expresidente será su asesor cercano.

Entre agosto y septiembre el exmandatario estuvo en prisión por 22 días luego de que la fiscalía asegurara que había un peligro de fuga.

Vizcarra les dijo el jueves a los jueces que no escapará del país y que asistirá a la sala judicial el próximo jueves 26 de noviembre, cuando se dicte la sentencia.

“Hasta el final estaré aquí y lo que ustedes decidan lo acataremos”, indicó el expresidente.

En Perú hay tres exmandatarios presos. Pedro Castillo (2021-2022) cumple tres años de cárcel preventiva mientras es juzgado por supuesta rebelión e investigado por presunta corrupción. Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado a 20 años por lavado de activos de la constructora Odebrecht. En tanto, Ollanta Humala (2011-2016) también cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero de esa firma brasileña.