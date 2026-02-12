Llegan a Cuba dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria en medio de bloqueo de EEUU

Dos buques de la Armada de México cargados con ayuda humanitaria atracaron en Cuba el jueves, mientras un cerco energético de Estados Unidos profundiza la crisis de la isla.

Los barcos llegaron al puerto de La Habana dos semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que llevó a la isla en los últimos días a racionar la energía .

El gobierno mexicano indicó que uno de los buques transporta unas 536 toneladas de alimentos como leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque transporta poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

Yohandri Espinosa, un ingeniero de 34 años, observó la llegada de los barcos con su hija y tomó fotos.

“Esta es una ayuda increíblemente importante para el pueblo cubano en este momento”, dijo. “Estamos viviendo tiempos difíciles de gran necesidad e incertidumbre, y no sabemos cuánto tiempo estaremos así”.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado las amenazas de Trump como un bloqueo energético y ha afirmado que afecta el transporte , los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos .

Funcionarios de aviación cubanos advirtieron a las aerolíneas a principios de esta semana que no hay suficiente combustible para que los aviones reposten en la isla. El lunes, Air Canada anunció que suspendía los vuelos a Cuba , mientras otras aerolíneas anunciaron retrasos y escalas en República Dominicana antes de que los vuelos continuaran hacia La Habana. Se espera que los recortes de combustible sean otro golpe para la economía turística de Cuba , que antes prosperaba.

“A veces piensas que las cosas van a mejorar, pero no es así”, dijo Javier González, un cubano que estaba sentado en el famoso malecón de La Habana viendo llegar los barcos mexicanos. “No podemos seguir como estamos porque es demasiado duro. Tendremos que esperar y ver ”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que tan pronto como los barcos regresen, “enviaremos más apoyo de diferentes tipos”.

Sheinbaum ha dicho previamente que la ayuda humanitaria se enviaría mientras se realizan maniobras diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo. Dice que México ha dicho a Estados Unidos que busca promover un diálogo pacífico y garantizar que Cuba “pueda recibir petróleo y sus derivados para sus operaciones diarias” .

Antes del anuncio de Trump, la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no aclaró las razones de esa decisión.

Cuba dependía en gran medida de los envíos de petróleo desde Venezuela, que se detuvieron cuando Estados Unidos atacó al país sudamericano a principios de enero y arrestó a su líder .

Cuba también ha reducido el horario de los bancos y suspendido eventos culturales, mientras que las empresas distribuidoras de combustible han dicho que las ventas solo se harán en dólares y se limitarán a 20 litros (5,28 galones) por usuario .

Además de los severos apagones , funcionarios cubanos dicen que las sanciones de Estados Unidos , que aumentaron durante el segundo mandato de Trump, le costaron al país más de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025 .

___

La corresponsal Fabiola Sánchez contribuyó con este reporte desde Ciudad de México.

___

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews .com/hub/latin-america