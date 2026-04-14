Liberan en Bahamas a estadounidense cuya esposa cayó de una lancha y está desaparecida

La policía de Bahamas liberó a un estadounidense cuya esposa desapareció tras caer por la borda de una lancha en aguas frente a la nación insular, informaron las autoridades el lunes.

Brian Hooker, de Onsted, en el sur de Michigan, estaba bajo custodia policial desde el 8 de abril después de ser interrogado por las autoridades. Le comentó a CBS News poco después de su liberación que quiere creer que su esposa sigue con vida y que planea volver a salir a buscarla lo antes posible.

“No podré dejar de buscarla”, expresó Hooker, visiblemente emocionado.

Las autoridades lo dejaron en libertad tras consultar con fiscales que recomendaron no presentar cargos por el momento, mientras continúan las investigaciones.

Hooker dijo a la policía que Lynette Hooker, de 55 años, cayó por la borda la noche del 4 de abril mientras viajaban en una lancha a motor de 2,4 metros (8 pies) desde Hope Town hasta Elbow Cay, un grupo de pequeñas islas en el extremo oriental de Bahamas. Indicó que Lynette tenía las llaves de la embarcación, lo que hizo que el motor se apagara y lo obligó a remar hasta la orilla.

“Fuertes corrientes posteriormente se la llevaron y él la perdió de vista”, señaló la policía en un comunicado.

Tras llegar a tierra, Brian Hooker alertó a alguien sobre la desaparición de su esposa a primera hora del día siguiente, según las autoridades.

Hooker niega las acusaciones, acuerdo con su abogada, Terrel Butler. Ella no respondió a un correo electrónico enviado el lunes por The Associated Press en el que se solicitaban comentarios sobre la liberación de Hooker.

La Guardia Costera de Estados Unidos abrió una investigación aparte de la que realizan las autoridades en Bahamas.

La pareja llevaba casada más de 20 años y relataba sus aventuras navegando por el Caribe en su página de Facebook “Sailing Hookers”. En 2023 publicaron videos de la compra de un velero al que llamaron Soul Mate en la localidad costera de Rockport, Texas, y luego de emprender una travesía por el Golfo de México desde la ciudad portuaria de Kemah, Texas.

La vivienda de la pareja en Onsted está a unos 120 kilómetros (70 millas) al suroeste de Detroit.

La hija de Lynette Hooker, Karli Aylesworth, le dijo a NBC News que es poco probable que su madre “simplemente se cayera” de la embarcación, al señalar que era una navegante con experiencia. Añadió que la pareja llevaba años navegando en sus travesías.

La pareja tenía antecedentes de conflictos: se acusaron mutuamente en 2015 de agresión, según un informe policial de Kentwood, Michigan, obtenido por NBC.

Brian Hooker, que estaba intoxicado y sangraba por la nariz, le dijo entonces a la policía que su esposa lo había golpeado varias veces en la cara, según el informe. Les dijo a los agentes que Lynette también estaba ebria. Ella fue arrestada y pasó la noche en la cárcel. La policía se negó a emitir una orden judicial porque no estaba claro “quién inició la agresión”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Audrey McAvoy en Honolulu y Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.