Lento conteo de votos da exigua ventaja a conservador Asfura en comicios presidenciales de Honduras

El candidato conservador Nasry Asfura encabezaba el jueves la elección presidencial en Honduras con una leve ventaja de apenas 8.815 votos sobre el también conservador Salvador Nasralla, mientras el país centroamericano seguía expectante al desenlace del conteo.

Los resultados preliminares otorgaban a Asfura, del Partido Nacional, 40.06% de los sufragios frente a 39,73% de Nasralla, del Partido Liberal, tras escrutarse 84,55% de las actas. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con 19,17% de respaldo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un máximo de 30 días para emitir una declaración final sobre el ganador de los comicios.

Los dos candidatos en pugna —que se han alternado a la cabeza del conteo— han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque ambos aseguraron tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

El martes el sitio web que las autoridades electorales hondureñas establecieron para compartir los resultados de la votación experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, informó el CNE.

Ese mismo día funcionarios de Estados Unidos confirmaron que el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una sentencia de 45 años en prisión por tráfico de drogas, había sido liberado luego de recibir un indulto por parte del mandatario Donald Trump.

Trump otorgó días antes de la elección su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar.