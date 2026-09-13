La casa de la infancia de Trump se vende en 2 millones de dólares

La casa de la infancia de Donald Trump se vendió por casi 2 millones de dólares, luego de que una renovación transformara la residencia de la ciudad de Nueva York —que estaba llena de moho y se había convertido en un refugio de gatos— en una vivienda moderna.

El presidente vivió en la propiedad de estilo Tudor en el distrito de Queens hasta los 4 años. Su padre, el promotor inmobiliario Fred Trump, construyó la casa en el acomodado vecindario de Jamaica Estates en 1940. La familia no ha sido su propietaria desde hace años.

El precio de venta, de 1,93 millones de dólares, apareció el viernes en sitios web inmobiliarios después de que un comprador, cuyo nombre no se ha revelado, firmara un contrato en julio.

El vendedor, Tommy Lin, había comprado la casa de cinco dormitorios y tres baños el año pasado por 835.000 dólares, después de que permaneciera vacía y descuidada durante años.

Lin, un promotor, gastó otros 500.000 dólares en una remodelación de ocho meses que añadió comodidades, entre ellas una cocina para chef, pisos de madera en espiga y baños tipo spa, informó el New York Post.

La vivienda ha cambiado de manos varias veces en los últimos años, e incluso alcanzó un precio de 2,14 millones de dólares unos meses después de que Trump se convirtiera en presidente en 2017, según Zillow.

El comprador fue una entidad llamada Trump Birth Home LLC y la casa se ofreció brevemente en alquiler en Airbnb, con copias de una figura de cartón de Trump a tamaño real, ejemplares de su libro “The Art of the Deal” y una portada enmarcada de la revista People en la que aparece Trump.

Volvió a ponerse a la venta en 2019 con un precio solicitado de 2,9 millones de dólares, pero no se vendió hasta que Lin la adquirió.

Mientras tanto, reportó el Post, la casa se deterioró, con daños por agua y moho a causa de una tubería reventada, y una colonia de gatos callejeros instalada en el lugar donde Trump pasó sus primeros años.

El presidente, ahora de 80 años, se hizo rico en el negocio inmobiliario, erigió la Trump Tower en Manhattan y vivió allí durante décadas, y posteriormente desarrolló una carrera en la política.

En su presidencia está supervisando su propia remodelación residencial: añadir un enorme salón de baile a la Casa Blanca y adornar el Despacho Oval con el tipo de accesorios chapados en oro que son un sello distintivo de sus propiedades y de su estética.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.