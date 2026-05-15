Keiko Fujimori, hija de un condenado exmandatario, busca por cuarta vez la presidencia de Perú

Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori y líder del influyente partido conservador Fuerza Popular, buscará por cuarta vez la presidencia de Perú.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista, intentará romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden y apelando al recuerdo de la gestión de su padre en la década de 1990 cuando las fuerzas de seguridad vencieron al grupo terrorista Sendero Luminoso.

“He decidido participar en esta campaña porque nuestro país ya no aguanta más improvisados, porque nuestro país vive con miedo”, dijo durante el cierre de su campaña electoral en una zona popular de Lima.

El eje de sus promesas radica en enfrentar el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Promete construir una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantar jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Perú atraviesa una creciente ola de inseguridad. Las denuncias por extorsión se han quintuplicado mientras los asesinatos se han duplicado, según datos oficiales de los últimos cinco años. Las extorsiones afectan a pequeños comerciantes y a las líneas de transporte público. En 2025 fueron asesinados 239 choferes en casos de extorsión.

Fujimori también propone destrabar grandes proyectos mineros reduciendo los trámites burocráticos para atraer capitales e impulsar el empleo y alentar la agroexportación ampliando las obras de irrigación en terrenos áridos de la costa del Pacífico.

Sus rivales señalan que por su ambición Perú ha sufrido una crisis política durante la última década y que la actuación de su bancada en el Parlamento es la responsable de la renuncia o destitución de varios presidentes.

El partido de Fujimori, junto a otros grupos, fue clave en empujar a la renuncia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y en votar por la destitución de casi todos los gobernantes posteriores, incluidos Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

A esta última la protegieron de siete pedidos de remoción, pero cuando su popularidad llegó al 3% votaron por su vacancia.

Keiko Fujimori buscó la presidencia de Perú en 2011, 2016 y 2021. En las tres ocasiones pasó a segunda vuelta y fue derrotada por Ollanta Humala (2011-2016), Kuczynski y Castillo, respectivamente.

La candidata ingresó muy joven a la política. Fue primera dama desde los 19 años en 1994 tras la separación de sus padres en medio de un escándalo luego de que su madre afirmó a la prensa que había sido torturada por militares por orden de su esposo.

Alberto Fujimori murió en 2024, un año después de ser excarcelado tras más de 16 años preso por corrupción y por el asesinato de 25 personas ejecutadas por un comando del ejército durante el combate a Sendero Luminoso entre 1991 y 1992.

Keiko Fujimori lanzó su candidatura el año pasado luego de que el Tribunal Constitucional archivó una investigación en su contra por el presunto delito de lavado de dinero proveniente de la empresa brasileña Odebrecht y de otras fuentes.

El tribunal consideró que la acusación fiscal no tenía “sustento jurídico” ya que la imputación de lavado en la modalidad de “recepción patrimonial” no estaba castigada antes de 2016, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.