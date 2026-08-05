Kast celebra aprobación final de su reforma tributaria y dice que marca un antes y después en Chile

El presidente chileno José Antonio Kast valoró el miércoles la aprobación final de una extensa reforma económica y tributaria impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que marca “un antes y después” en la historia del país.

El Senado aprobó la noche del martes, por 27 votos a favor y 22 en contra, el único punto que todavía estaba pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional, considerado uno de los buques insignia del gobierno Kast y que implementará una serie de medidas para fomentar las inversiones, reducir los impuestos a grandes empresas y generar empleo.

Los parlamentarios llegaron a un consenso y dieron su visto bueno para la adopción de un mecanismo de compensación fiscal que tendrán los municipios debido a exención de impuestos para las personas mayores de 65 años que compren su primera vivienda.

La aprobación del texto final, que ahora deberá ser ratificado por el presidente, es el primer paso para poner en marcha “la reconstrucción material, la reconstrucción institucional, la certeza jurídica, la competitividad tributaria, la facilitación regulatoria, que le da curso a grandes proyectos de inversión que dan empleo”, afirmó Kast durante un evento con empresarios.

"Haciendo las cosas bien, cuidando el medio ambiente, se pueden lograr las dos cosas, que es un crecimiento sustentable en el tiempo”, agregó.

Esta es la mayor victoria legislativa en los primeros cinco meses de gobierno de Kast, el mandatario más conservador en la historia de Chile desde el fin de la dictadura militar en 1990. Desde que asumió el poder en marzo, Kast ha defendido una significativa reducción del tamaño del Estado y una mayor autonomía a la iniciativa privada.

En el corazón de la reforma aprobada figura la rebaja de los impuestos a las grandes empresas del 27% al 23%; la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las viviendas nuevas; las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad y el acceso de empresas privadas a indemnizaciones económicas en caso de paralizaciones de proyectos por cuestiones ambientales.

Tras el aval del Parlamento el texto final ahora deberá ser ratificado y promulgado por Kast, un proceso que aún podría extenderse por varias semanas. Ello porque el equipo económico del gobierno ya anunció que presentará al menos tres vetos al proyecto referentes a cambios incorporados por los legisladores al documento original.

De confirmarse las observaciones gubernamentales, el Congreso deberá volver a debatir dichas modificaciones y podrá aceptarlas, rechazarlas o insistir en el texto que ya había despachado.

El gobierno se opone a tres artículos del proyecto: el denominado derecho al olvido financiero, que busca limitar la consideración de ciertas deudas antiguas en las evaluaciones crediticias; la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y las disposiciones destinadas a garantizar el pago a las pequeñas y medianas empresas en un plazo máximo de 30 días.

Asimismo, antes de que el proyecto se convierta en ley el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre al menos tres recursos ingresados por la oposición, que acusó diversas "irregularidades" en el proyecto y busca impugnar algunos de sus aspectos tributarios y medioambientales.

Entre los puntos más controvertidos destacan la invariabilidad tributaria y las compensaciones económicas destinadas a empresas que tengan proyectos negados por preocupaciones ambientales.