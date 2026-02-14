Juez da 2 semanas a EEUU para traer de vuelta a estudiante deportada a Honduras

Una estudiante universitaria deportada a Honduras mientras viajaba para el Día de Acción de Gracias en noviembre debe ser devuelta a Estados Unidos en un plazo de dos semanas, dictaminó un juez federal en Boston el viernes.

El juez de distrito Richard Stearns emitió una orden que exige el regreso de Any Lucía López Belloza, de 19 años y estudiante de primer año de Babson College, a más tardar a finales de febrero.

Stearns manifestó que espera que el gobierno del presidente Donald Trump encuentre una solución después de que reconociera que deportó por error a López Belloza. Al no haber hallado alguna, el juez señaló que se vio obligado a actuar. Indicó que les corresponde a los tribunales determinar los derechos de ella y la legalidad de su expulsión.

“Este no es un asunto que el poder ejecutivo pueda prejuzgar y arrogarse, cualquiera que sea la postura que decida adoptar al litigar el tema de la expulsión ante un tribunal”, escribió Stearns.

Consultado sobre la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional envió por correo electrónico un comunicado en el que afirmó que López Belloza recibió “todas las garantías del debido proceso” y una orden final de expulsión. La agencia federal indicó que ella ingresó a Estados Unidos en 2014 y que la orden de expulsión fue emitida por un juez de inmigración al año siguiente.

El gobierno ha dicho que López Belloza dejó pasar muchas oportunidades para apelar. Pero ella afirmó que su abogado previo le dijo que no existía ninguna orden de expulsión.

Su abogado, Todd Pomerleau, había dicho previamente que la respuesta del gobierno “se explaya mucho sobre la dificultad de obtener una visa de estudiante, pero no aborda las numerosas soluciones sencillas a su alcance para corregir su deportación ‘por error’”. No fue posible contactar a Pomerleau el viernes por la tarde para que comentara al respecto.

López Belloza, que no tiene antecedentes penales, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre mientras se preparaba para volar a Texas con el fin de pasar el feriado de Acción de Gracias. Fue deportada dos días después.

Ha estado hospedándose con sus abuelos en su Honduras natal, un país al que no había regresado desde hace más de una década.

Babson le ha ofrecido apoyo para que continúe sus estudios a distancia, mientras cursa una carrera de negocios.

Scolforo informó desde Harrisburg, Pensilvania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.