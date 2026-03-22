Honduras plantea a Kristi Noem sus necesidades para combatir el narcotráfico y la migración

La enviada especial de la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, Kristi Noem, se reunió el domingo con el mandatario hondureño Nasry Asfura para tratar cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la migración.

La también exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos entró y salió de Honduras sin pronunciar palabra. Arribó en un vuelo privado a la base Hernan Acosta Mejía de la Fuerza Aérea hondureña a las 11:45 de la mañana, y de inmediato fue trasladada a la Casa Presidencial.

Al menos 10 vehículos blindados conformaron la caravana que escoltó a Noem a la presidencia, donde fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Ella saludó a la prensa algunos segundos y luego ingresó al edificio.

La reunión con Asfura inició a las 12 del mediodía y culminó exactamente una hora después. De inmediato, Noem salió de la Casa Presidencial y abordó un vehículo que la trasladó de nuevo a la base de la Fuerza Aérea.

Es la segunda vez que Noem visita Honduras. La primera fue el 25 de junio de 2025, cuando llegó para reunirse con la entonces presidenta Xiomara Castro. En ese momento era la primera integrante del gabinete del presidente Donald Trump en visitar el país centroamericano.

Su visita forma parte de una gira por todos los países que forman la coalición Escudo de las Américas: El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana.

Noem llegó a Honduras procedente de República Dominicana y, tras partir de territorio hondureño, se dirigió a Costa Rica, según informó el embajador Flores Bermúdez en una conferencia de prensa luego del encuentro.

A criterio de Flores Bermúdez, la visita de Noem representa un paso significativo en las relaciones entre Tegucigalpa y Washington. “Ella indiscutiblemente va asumir un papel muy importante en seguimiento al Escudo de las Américas”, expresó.

Según explicó, el tema de la migración se abordó desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos y la política que Trump ha establecido en función de los intereses de su país, de los cuales “Honduras también tiene intereses que se deberán conciliar en su momento”.

Noem dijo que regresará a Honduras dentro de 6 o 7 semanas con un grupo de empresarios dispuestos a invertir en el país, según adelantó el diplomático.

En la rueda de prensa con Asfura también estuvieron presentes los ministros de Defensa y de Seguridad hondureños, Gerson Velásquez y Enrique Rodríguez Burchard, respectivamente.

El mandatario declaró que la reunión tuvo buena receptividad en el tema de seguridad e inversión, porque el objetivo es una América más fortalecida y un futuro basado en la inversión.

“Se discutieron los temas de migración, seguridad nacional para trabajar juntos y hacer una América más próspera. Nuestro aliado principal —Estados Unidos— y otros países vamos a trabajar juntos para enfrentar los problemas”, apuntó.

Por su parte, Rodríguez Burchard comentó que se conversó sobre el fortalecimiento de las fuerzas armadas de Honduras con equipo, recursos y activos estratégicos para enfrentar los retos.

“El rol tradicional de la defensa de la soberanía está todavía vigente. Sin embargo, hoy nuestras fuerzas armadas enfrentan otros retos, como el combate al crimen trasnacional”, apuntó.

El ministro Velásquez indicó también que en la entrevista se plantearon las necesidades de Honduras para combatir el crimen organizado.

“Esta reunión es parte de una serie de acciones, mediante las cuales se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas que ya todos ustedes conocen”, explicó.

Señaló también que Washington está muy interesado en apuntalar los aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, y cómo poder coadyuvar esfuerzos para combatir las redes de tráfico y trata de personas.

“La reunión fue muy franca, muy abierta y bastante puntual para poder establecer los puntos de interés de cada una de las partes en cuanto al combate y al esfuerzo conjunto que como países vamos a hacer para combatir las modalidades del crimen organizado transnacional”, sostuvo.