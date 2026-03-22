Cuba sufre nuevo apagón nacional, el tercero desde que EEUU ajustó un cerco petrolero

La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que se produjo una desconexión total del sistema energético de la isla el sábado por la tarde, dejando a la isla completamente sin luz.

Millones de personas se quedaron sin fluido al tiempo que el Ministerio de Energía y Minas indicó en su cuenta de X que se implementaban “los protocolos para el restablecimiento”.

Es la tercera caída que se produce en marzo, y a un mes y medio de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impusiera un cerco petrolero a la isla castigando la ya vulnerable red de electricidad de la nación caribeña.

La Unión Eléctrica —que depende del Ministerio de Energía y Minas— informó posteriormente que la causa de la desconexión total del Sistema Energético Nacional ocurrió por una salida imprevista de una unidad de generación en la termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey.

“A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea”, expresó un reporte del Ministerio de Energía y Minas que activó “micro islas” de generación para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos.

Algunas de cuyas centrales termoeléctricas tienen más de 30 años de explotación.

Las interrupciones, ya sean en todo el país o por regiones, se volvieron relativamente constantes en estos dos últimos años debidos a las averías de la vieja infraestructura. Además de los apagones diarios de hasta 12 horas, que se producen por la falta de combustible que inestabilizan también al sistema.

El último apagón nacional se había registrado el pasado lunes.

Las autoridades y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocieron que la isla ya no cuentan con reservas. El viceministro de Energía y Minas, Argelio Abad Vigo, detalló esta semana que el país acumula tres meses sin recibir suministros de diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustible para la aviación ni gas licuado de petróleo, los cuales son vitales para la economía y para la generación de corriente.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para mover su economía.

Trump implementó un cerco energético a la isla a finales de enero, luego del ataque a Venezuela —uno de los aliados de Cuba suministrador de petróleo— agudizando una crisis de un lustro y presionando un cambio de modelo político en la isla.

Las caídas de los sistemas y los apagones diarios por sectores tienen un fuerte impacto en la población, cuya vida se ve trastocada ya sea por las reducciones de horarios laborales, la falta de energía para cocinar o la pérdida de sus alimentos cuando las neveras dejan de funcionar, entre muchas otras consecuencias.

Caravana internacional de activistas

La caída del sistema energético coincidió con el segundo día de visita de una delegación internacional de unos 650 activistas de 33 países en una caravana por mar y aire que ofrece ayuda humanitaria a la isla, incluyendo paneles y equipamiento para producir energía solar para hospitales y centros de emergencias.

Un grupo de los activistas fue recibido ayer por el presidente Díaz-Canel y la plana mayor de su gobierno. Quienes llegaron con cargas aéreas comenzaron a distribuir parte de la ayuda, sobre todo en hospitales azotados por la crisis y el cerco energético.

Se espera que la caravana —llamada “Nuestra América Convoy a Cuba”— se complete con la llegada el lunes de tres embarcaciones procedentes de México. Entre los visitantes estuvo el trío de hip-hop irlandés Kneecap, conocido por su obra política y contestataria, que ofreció un concierto el sábado.

“Creo que la gente de todo el mundo está horrorizada por lo que esta administración estadounidense —y todas las anteriores también— le está haciendo al pueblo cubano; pero, en particular, por lo que estamos presenciando ahora: cómo Donald Trump impide la llegada de petróleo al país, provocando la escasez”, dijo a periodistas James Schneider de la Internacional Progresista, una de las coordinadoras de la caravana.

Los activistas entregarán en total 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo medicamento oncológico, marcapasos, sillas de ruedas y otros insumos sanitarios, además de los paneles solares.

En los últimos dos años, el gobierno cubano comenzó un plan de cambio de matriz hacia las energías fotovoltaicas a medida que la situación se deterioraba, pero la campaña se intensificó en el último mes y medio con la entrega de módulo incluso a particulares.

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