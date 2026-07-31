Hermano de “El Mencho” se declara culpable de narcotráfico en EEUU

Un hombre cuyo hermano asesinado encabezó uno de los cárteles de la droga más poderosos y violentos de México se declaró culpable el viernes ante un tribunal de Washington de conspirar para traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Antonio Oseguera Cervantes trabajó para los cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como “El Mencho”, quien fue abatido por el Ejército mexicano en febrero, según fiscales federales.

El Mencho cofundó y dirigió el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su acrónimo CJNG. El año pasado, el gobierno del presidente Donald Trump designó al CJNG y a otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, México, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión. La jueza federal de distrito Beryl Howell tiene previsto dictar sentencia el 13 de noviembre.

Además del cargo de conspiración, Oseguera Cervantes también se declaró culpable de poseer un arma de fuego para promover una conspiración de tráfico de drogas.

Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 para ser procesado. Fue miembro del Cártel del Milenio antes de que su hermano cofundara el CJNG.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.