Casa Blanca trabaja con North American Blue Energy Partners en acuerdo petrolero con Venezuela

La Casa Blanca informó el lunes que se asociará con North American Blue Energy Partners (NABEP) en un acuerdo que dará al Pentágono una participación en las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

La Casa Blanca difundió el lunes nuevos detalles del plan, que fue anunciado el viernes. Estados Unidos formará una nueva empresa con NABEP, que ya es el segundo mayor operador en Venezuela, con la esperanza de crear un nuevo gigante petrolero.

El acuerdo otorgará al Pentágono una participación accionaria del 35% en la empresa, y el Departamento de Estado recibirá una garantía para comprar el 20% de la producción a precio de costo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.