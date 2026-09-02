Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia tras terremoto en llamada con el presidente

El papa León XIV expresó su solidaridad con las víctimas del devastador terremoto registrado hace tres semanas en Colombia durante una llamada telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella, informó el miércoles el Vaticano.

“El Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia, en particular con las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y al personal humanitario”, indicó en un comunicado el Vaticano.

Colombia sufrió el embate del terremoto de 7,4 —el de mayor magnitud registrado en lo que va del siglo— el 10 de agosto. El epicentro estuvo en el departamento de Chocó, en el oeste, pero la devastación se extendió a otros 15 departamentos.

Las cifras oficiales calculan que más de 330 personas perdieron la vida, 136 continúan desaparecidas y más de 466.600 personas resultaron afectadas, miles de ellas perdiendo su casa por completo.

De la Espriella agradeció “sinceramente las palabras del sumo pontífice y su valioso acompañamiento espiritual en este momento de dolor” para Colombia, según indicó la oficina de prensa de la Presidencia en un comunicado.

La llamada, que según la presidencia duró aproximadamente 20 minutos, representó un “importante gesto de fraternidad y esperanza para una ciudadanía que se mantiene unida en la atención de la emergencia” y la reconstrucción.

De la Espriella declaró la situación de desastre nacional y la emergencia económica, una figura excepcional que le permite dictar impuestos temporales sin pasar por el Congreso, buscando recursos para atender a los afectados y reconstruir la infraestructura, una empresa que calcula en aproximadamente 9.500 millones de dólares.