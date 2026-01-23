Stay up to date with notifications from The Independent

Policía enfrenta bandas en Haití y Guatemala y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

La policía patrulló una zona controlada por las bandas en Puerto Príncipe, Haití, donde la violencia ha desplazado a 1.4 millones de personas.

En Guatemala, policías y soldados emplearon sus nuevos poderes durante el estado de emergencia declarado por las autoridades. Y en Venezuela, los agentes vieron como familiares de reclusos se arrodillaban ante ellos en Caracas coincidiendo con la liberación de algunos presos políticos.

Un gato sobrevivió a los devastadores incendios en Chile.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 16 y el 22 de enero de 2026.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

