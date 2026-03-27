Guatemala construirá prisión de máxima seguridad en finca extinguida a un narcotraficante

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo inauguró el viernes la construcción de una prisión de máxima seguridad en una finca extinguida por autoridades a un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos.

La construcción, que durará un año, tendrá un costo aproximado de 130 millones de dólares y estará a cargo del Ejército. La nueva cárcel albergará a unos 2.000 reos de alta peligrosidad, informó Arévalo.

La prisión será construida en la Finca El Triunfo del municipio de Morales —en el departamento de Izabal— que fue extinta al narcotraficante Mario Ponce, condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos en 2014. El departamento de Izabal está a unos 300 kilómetros de la capital guatemalteca y colinda con el Atlántico, Belice y Honduras.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, dijo que la construcción significa una transformación profunda en el sistema penitenciario. “Aquí vamos a empezar a solucionar los problemas históricos que ha tenido el sistema penitenciario, como la sobrepoblación, la falta de control y de castigo”, agregó.

Villeda fue el juez a cargo de extinguir la finca a Ponce en 2012 cuando era juez de ejecución.

Las prisiones han sido una piedra en el zapato para el gobierno de Arévalo que ha visto emerger una crisis penitenciaria con motines y enfrentamientos entre reos.

Motines y fugas de reos, así como el asesinato de 11 policías en ataques orquestados a inicios de 2026 orillaron a Arévalo a instalar un Estado de sitio para frenar la violencia de las pandillas y posteriormente dos Estados de prevención para mantener la seguridad.

En una entrevista con The Associated Press en enero Villeda recordó que tener el control de las prisiones era elemental para frenar la violencia de las pandillas.